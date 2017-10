Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia kann sich gerade noch aus der peinlichen Situation mit Jakob herauswinden. Als sie Paco davon erzählt, macht er ihr klar, dass manche Männer erst einen Anstoß brauchen, um zu erkennen, wer die Richtige für sie ist. Saskia soll vor Jakob die Karten offen auf den Tisch legen. Als KayC davon erfährt, gibt sie Saskia genau den entgegengesetzten Rat. Die verwirrte Saskia hört mit an, wie Jakob erklärt, Frauen sexy zu finden, die die Initiative ergreifen. Also nimmt Saskia ihren Mut zusammen und gesteht Jakob, dass sie sich in ihn verliebt hat.

"Köln 50667 - Staffel 1" gibt es hier

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Mel streitet sich immer häufiger mit Alex: Er misstraut Olli offen und glaubt nicht, dass er seine Spielsucht unter Kontrolle hat. Trotz großer Zweifel will Mell ihrem Bruder eine neue Chance geben. Doch sie ahnt nicht, wie tief er in den Sog seiner Spielsucht gerät.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Jannes stürzt sich in die Arbeit, um Eule aus dem Kopf zu kriegen. Clara will ihn daher nachts im LA14 auf andere Gedanken bringen und flirtet ihn sogar an. Als sie ihm ein eindeutiges Angebot macht, muss sich Jannes entscheiden. Doch er hängt noch sehr an Eule.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie und Michelle geraten erneut aneinander und verlieren die Chance auf den Titel WM-Botschafterin. Doch für Marie steht noch mehr auf dem Spiel. Als der Eklat zwischen Marie und Michelle öffentlich wird, fragt Ingo sich, was an den aufkommenden Gerüchten dran ist. Läuft da etwa was zwischen Marie und Ronny?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerade als Laura das Stiftungskonto leerräumen will, wird ihr der Zugriff wegen technischer Probleme verweigert. Sie ahnt nicht, dass Anni die Bank beauftragt hat, das Konto lahm zu legen. Erst als Anni Gerner von dem vermeintlichen Hackerangriff informiert, kapiert Laura, dass der Zugriff aufgeflogen ist. Laura versucht eilig ihre Spuren zu beseitigen, doch Gerner hat sie längst im Visier.