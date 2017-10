Celtic Glasgow - FC Bayern München im Live-Stream: Champions League online sehen, so geht's

Celtic Glasgow empfängt FC Bayern München - auch im Live-Stream

Die Rückrunde der Königsklasse beginnt am Dienstag

Das Video oben zeigt, wie ihr die Champions-League im Internet sehen könnt

Celtic Glasgow - FC Bayern München im Live-Stream: Celtic Glasgow will aus dem Ausfall von Robert Lewandowski und Thomas Müller beim FC Bayern München Kapital schlagen.

"Wir wissen, wie gut Robert Lewandowski ist, ebenso Müller. Das sind zwei Schlüsselspieler für Bayern München", sagte Verteidiger Dedryck Boyata am Montag.

Celtic-Coach Brendan Rodgers sprach vor dem Heimspiel am Dienstag ebenfalls in höchsten Tönen über die beiden fehlenden "Weltklassespieler". Er sieht im Münchner Kader aber trotzdem noch sehr viel Qualität - auch in der Offensive.

"Bayern hat eine talentierte Mannschaft, die zusammengestellt worden ist, um die Champions League gewinnen zu können", sagte Rodgers im Celtic Park. Er verwies etwa auf James Rodríguez, der beim 2:0 gegen RB Leipzig neu ins Münchner Team gekommen sei und ein Tor erzielt habe. "Wir wollen einen Weg finden, um wettbewerbsfähig zu sein", sagte Rodgers rückblickend auf das deutliche 0:3 in München.

Der Coach setzt auf den Heimvorteil. "Wir lieben es, hier im Celtic Park zu spielen." Allerdings musste der schottische Serienmeister im ersten Königsklassen-Heimspiel beim 0:5 gegen Paris Saint-Germain seine höchste Heimniederlage im Europapokal hinnehmen.

"Wir wollen es besser machen als in München. Wir haben nichts zu verlieren. Wir dürfen keine Angst haben. Es ist noch alles möglich, wenn wir gewinnen", sagte Boyata. Die Bayern liegen in Gruppe B mit sechs Punkten vor Celtic (3) und hinter Paris Saint-Germain (9) auf Platz zwei.

Wie ihr Celtic Glasgow - FC Bayern München im Live-Stream sehen könnt

Sky Sport überträgt die Champions-League-Spiele am Dienstag. Das Rückrundenspiel von Celtic Glasgow und FC Bayern München zeigt Sky Sport 3 ab 19 Uhr. Die Konferenz für die Champions-League-Duelle am Dienstag bietet Sky Sport 1 zeitgleich an.

Abonnenten des Pay-Anbieters finden die Übertragungen auch im Live-Stream - und zwar auf dem Portal Sky Go.

Champions League im Radio und bei YouTube

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Fußballspiele im Radio zu verfolgen. Das ist zum Beispiel für Abonnenten des Streamingdienstes Amazon Music Unlimited möglich:

► Die Champions League bei Amazon Music Unlimited hören (Abo-Angebot)

Diese Videos enthalten alle wichtigen Ereignisse und Tore jeden Fußballspiels. Wie üblich bei YouTube sind diese kostenlos abrufbar:

► Sky Sport HD auf YouTube

Mehr zum Thema:

➨ Wie ihr die Erste Bundesliga im Internet verfolgen könnt>

➨ 2. Bundesliga im Live-Stream: Wie ihr die Fußball-Spiele 2017/18 online sehen könnt