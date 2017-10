Zum Fürchten? Dieser Promi hat das gruseligste Gesicht

Endlich kann sich Donald Trump (71) mal wieder als Gewinner fühlen. Laut einer Studie des britischen Kinder-Comics "The Beano" führt er die Liste der Promis mit dem gruseligsten Gesicht an. Damit sticht der US-Präsident sogar Schock-Rocker Marilyn Manson (48) und Diktator Kim Jong-un (33) aus. Das geht aus einer Umfrage hervor, an der 2000 Eltern mit ihren Kindern im Alter von vier bis 14 teilgenommen haben.

54 Prozent der Stimmen entfielen demnach auf das Staatsoberhaupt der USA. Die Kinder gaben an, sie hätten am ehesten vor Trump Angst, wenn sie ihm in einer dunklen Nacht begegnen würden. Hinter Manson (41 Prozent) und Jong-un (40), folgten Donatella Versace (37), Ozzy Osbourne (34), Wladimir Putin (33), Katie Hopkins (31), Theresa May (30), Nigel Farage (27) und Boris Johnson (26).

Um zu testen, ob das Trump-Kostüm für Halloween wirklich geeignet ist, hat "Beano" einen sechsjährigen Jungen verkleidet und durch London geschickt. "Mein Kostüm hat ein paar Lacher bekommen", berichtete der Junge hinterher, wie unter anderem der britische "Mirror" schreibt. Nur ein Mann habe ihm gesagt, dass man über die amerikanische Politik keine Witze machen sollte. Das ist oft gar nicht nötig, denn für unfreiwillige Lacher sorgt Trump auch selbst.