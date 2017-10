Tennis im Live-Stream: ATP Paris Masters online sehen, so geht's

ATP-Turnier in Paris können Tennis-Fans im Live-Stream sehen

Alexander Zverev und Struff sind in Frankreich unter anderem dabei

Tennis im Live-Stream: Die Tennis-Saison neigt sich dem Ende zu. Das letzte Master-Turnier findet in dieser Woche in Paris statt. Tennisprofi Mischa Zverev ist in der ersten Runde des Masters-Turniers in Paris-Bercy überraschend glatt ausgeschieden. Der Hamburger unterlag am Montag dem Südkoreaner Hyeon Chung 0:6, 2:6. Nach knapp 57 Minuten war das Aus des älteren Bruders von Alexander Zverev besiegelt.

Peter Gojowczyk nutzte dagegen seine Chance und zog in die zweite Runde ein. Der Weltranglisten-62. gewann gegen Ryan Harrison aus den USA 7:6 (7:5), 6:3.

Der Münchner war nach seinem Aus in der Qualifikation als sogenannter Lucky Loser nachträglich doch noch in das Hauptfeld des Turniers gerutscht und trifft nun auf den an Position fünf gesetzten Österreicher Dominic Thiem.

Auch Alexander Zverev, der gerade frisch auf Platz vier in der Weltrangliste gerückt ist, und Jan-Lennard Struff nehmen an der mit 4,274 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung teil. Die beiden Tennisprofis spielen am Dienstag.

Wie ihr das Tennis-Turnier online sehen könnt

Sky Sport 1 überträgt das Tennis-Turnier in Paris täglich ab 11 Uhr im Pay-TV- Abonnenten können die Spiele auch im Internet sehen. Den Live-Stream findet ihr dann auf dem Portal Sky Go.

► Hier seht ihr das Master-Turnier in Paris auf Sky Go (Abo)

