"Respekt an alle Frauen": Adam Levine fasst seine Erfahrung als Frau in drei Sätze | Reuters Staff / Reuters

Welcher Mann hat sich denn da so in Schale geworfen? Kaum zu glauben, aber das ist tatsächlich Adam Levine (38, "Sugar"). Der Sänger hat sich anlässlich einer Halloween-Party kurzerhand in eine Frau verwandelt. Wie das aussah, hat er seinen Fans auf Instagram mit einem lustigen Foto gezeigt: Er trägt ein Top mit Leoparden-Muster, eine Pelz-Jacke und eine rosa Perücke.

Dazu schreibt er: "Hab den Kleiderschrank meiner Frau durchwühlt. Frauen-Klamotten zu tragen ist NICHT einfach. Respekt an alle Mädels." Dann hat der Frontmann von Maroon 5 und Ehemann von Model Behati Prinsloo (28) ja nochmal Glück gehabt, dass er nicht jeden Tag so rumlaufen muss. Wobei das seine Abonnenten sicher nicht stören würde. Die finden die Aktion nämlich total lustig und ihn trotzdem sexy.

