Nach Sturm "Herwart" kommt der Frost: Hier wird es besonders eisig

Am Montag liegt Deutschland in einer glatten Nordströmung - das bedeutet kühleres Wetter

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen in Teilen Deutschlands unter den Gefrierpunkt

Sturm "Herwart" ist in den meisten Teilen Deutschlands Geschichte. In der Nacht zum Dienstag wird es kalt. Am Alpenrand fallen die Temperaturen auf -4 Grad und in München auf -1 Grad. Kalt wird es auch in Brandenburg und im Saarland.

