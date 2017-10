Medien: Abgesetzte katalanische Minister fliehen nach Belgien

Der abgesetzte katalanische Regierungschef Puigdemont ist laut Medienberichten nach Belgien geflohen

Zuvor hatte die spanische Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn und weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung erhoben

Nach seiner Absetzung und einer Anklage wegen Rebellion ist der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont zusammen mit einigen Ministern nach Belgien gereist. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der Chefkoordinator der Volkspartei (PP) des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, Fernando Martínez Maíllo, kommentierte die Medienberichte mit den Worten: "Ja, das ist anscheinend bestätigt." Die Flucht zeuge "von Verzweiflung", sagte er am Montag vor Journalisten in Madrid.

Anklage wegen Rebellion

Die spanische Staatsanwaltschaft hatte am Montag Anklage gegen Puigdemont und weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung erhoben. Die Vorwürfe gegen die Angeklagten lauteten unter anderem auf Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder, sagte Generalstaatsanwalt José Manuel Maza am Montag in Madrid.

Am Wochenende hatte Belgiens Staatssekretär für Asyl und Migration, Theo Francken, für Empörung gesorgt, weil er sein Land als möglichen Zufluchtsort für die abgesetzten Politiker ins Spiel brachte. Katalanen, die sich politisch verfolgt fühlten, könnten in Belgien um Asyl ansuchen, sagte der Flame dem flämischen Sender VTM News.

Der belgische Premierminister Charles Michel wies ihn laut Nachrichtenagentur Belga zurück: "Ich bitte Theo Francken, kein Öl ins Feuer zu gießen."

