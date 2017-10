Kevin Spacey: Das muss man über den Oscar-Gewinner wissen

Schauspieler Kevin Spacey (58, "American Beauty") hält sein Privatleben eisern unter Verschluss. In einem Interview sagte er dazu einmal: "Je weniger man über mich weiß, desto besser überzeuge ich als Charakter auf der Leinwand". Auch zu den immer wieder aufkommenden Gerüchten über seine Sexualität schwieg der Oscar-Gewinner - bis jetzt. Denn nach dem Vorwurf der sexuellen Belästigung von "Star Trek: Discovery"-Star Anthony Rapp (46) outete sich Spacey nun in einem Tweet als homosexuell. Doch was ist über ihn bekannt?

Als Kind von der Schauspielerei fasziniert

Kevin Spacey wurde in South Orange, New Jersey geboren. Durch die häufigen Jobwechsel seines Vaters musste die Familie häufig umziehen, wie es unter anderem auf der offiziellen Homepage des Schauspielers heißt. Bereits früh habe er sich für die Schauspielerei interessiert, da er heimlich nachts Filme angesehen habe.

Er versuchte sich zunächst als Comedian

Erste Schauspielerfahrungen machte Spacey an der Highschool. Nach dem Abschluss versuchte er sich einige Jahre lang als Stand-up-Comedian. Offenbar nicht mit dem gewünschten Erfolg. Denn es zog Spacey schließlich an die renommierte Juilliard School in New York, wo er ab 1979 Schauspiel studierte. Im Frühling 1981 verließ er die Schule ohne ein Diplom.

Alles begann am Theater

Zunächst blieben die Engagements aus und Spacey schlug sich zum Beispiel als Angestellter in einem Theater durch. Doch die klammen Jahre hatten ein Ende, als eines Tages ein Angebot vom Theater kam. Kurz darauf zog Spacey weiter an den Broadway und feierte dort erste Erfolge. 1991 heimste er einen Tony Award für seine Darbietung im Stück "Lost in Yonkers" ein.

Er hat zwei Oscars

Seinen weltweiten Durchbruch feierte Spacey dann auf der Kino-Leinwand. 10 Jahre nach seinem ersten Film "Sodbrennen" (1986) bekam er seinen ersten Oscar verliehen. Für seine Leistung in Bryan Singers (52) "Die üblichen Verdächtigen" wurde Spacey als "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet. Nur vier Jahre später folgte der Oscar als "Bester Hauptdarsteller" im Drama "American Beauty".

Er erlebt seinen zweiten Frühling

Nach seinem zweiten Oscar-Gewinn konnte Spacey mit seinen folgenden Filmen nicht mehr an den ganz großen Erfolg anknüpfen. Er konzentrierte sich fortan verstärkt auf seine alte Liebe - das Theater. Durch die Netflix-Serie "House of Cards" sorgt Spacey seit 2013 wieder weltweit für Schlagzeilen. Spacey wurde fünf Jahre in Folge für einen Emmy nominiert. 2015 gewann er den Golden Globe als "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie" für seine Darstellung des skrupellosen Francis "Frank" Underwood.

Spacey sammelt Ehrentitel

Spacey trägt übrigens einige Ehrentitel. So bekam er im November 2005 zum Beispiel den Ehrendoktortitel als Doctor of Letters von der London South Bank University verliehen. Außerdem erhielt der Schauspieler 2010 den britischen Verdienstorden Commander of the Order of the British Empire. Für seine Verdienste um das Londoner Old Vic Theatre, bei dem er von 2003 bis 2015 als künstlerischer Leiter tätig war, wurde er zudem von Queen Elizabeth II. ehrenhalber zum Knight Commander of the British Empire ernannt. Das "Sir" darf er aber nicht als Namenszusatz tragen - da er US-Amerikaner ist.