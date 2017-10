Hugh Jackman und seine Deborra machen sich für Adoption stark - aus einem persönlichen Grund

"Deb und ich glauben, jedes Kind verdient eine sichere, liebende und dauerhafte Familie!"

Hugh Jackman (49, "Logan - The Wolverine") und Deborra-Lee Furness (61, "Corelli") haben selbst zwei Kinder adoptiert. Jetzt machen sich die beiden auch in den sozialen Netzwerken für Adoptionen stark. Der australische Hollywood-Star postete auf Instagram ein Foto von sich und seiner Frau, auf dem sie ein T-Shirt mit dem Hashtag #AHOMEFOREVERYCHILD (Dt: ein Zuhause für jedes Kind) tragen. Die beiden nehmen an einer Kampagne teil, die darauf aufmerksam machen will, wie viele Kinder in Australien auf der Suche nach einer Familie sind. Daumen hoch für diese super Aktion!

