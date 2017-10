Amy Schumer feiert bald auf dem Broadway Premiere: Eine Zahl zeigt, was das bedeutet

Das Theaterstück "Meteor Shower" mit Amy Schumer (36, "Dating Queen") in einer der Hauptrollen steht in den Startlöchern. Und es verspricht ein voller Erfolg für die Schauspielerin zu werden: Denn schon eine Woche nach Vorverkaufsstart wurden laut "New York Post" Tickets für sieben Millionen Dollar (umgerechnet etwa 6 Mio. Euro) verkauft.

Diesen Erfolg können bisher nur Larry David (70) und Helen Mirren (72) übertreffen. Die US-Amerikanerin hat also allen Grund zur Freude!

