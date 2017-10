Die Videospiel-Highlights im November

Die Auswahl an neuen Spielen, die im November für PC und Konsolen erscheint, ist wieder einmal riesig. Darunter finden sich auch zwei der meisterwarteten Games des Jahres.

"Call of Duty: WWII"

"Star Wars Battlefront II" und die anderen vorgestellten Games können Sie hier (vor-)bestellen

Wie in jedem Jahr bekommen Shooter-Fans eine Auskopplung der "Call of Duty"-Reihe. 2017 sind viele allerdings besonders gespannt, denn nach mehreren Jahren kehrt die Serie zu ihren Wurzeln zurück. Statt auf moderne oder gar futuristische Kriegsführung zu setzen, spielt "Call of Duty: WWII" im Zweiten Weltkrieg. Der Shooter, der am 3. November für PC, PS4 und Xbox One erscheint, hat neben einer mitreißenden Kampagne natürlich zudem wieder zahlreiche Mehrspieler-Modi zu bieten - darunter auch den beliebten "Zombies"-Modus.

"Star Wars Battlefront II"

Nicht weniger Vorfreude verspüren viele Shooter-Liebhaber, wenn sie an den 17. November denken. Dann geht es für PC-, PS4- und Xbox-One-Spieler nämlich wieder in eine "weit, weit entfernte Galaxis". In massiven Sci-Fi-Schlachten kämpfen sich in "Star Wars Battlefront II" bis zu 40 Spieler gleichzeitig durch actiongeladene Multiplayer-Modi - teils in der Rolle von neuen und alten Franchise-Ikonen wie Rey, Darth Vader, Han Solo oder Darth Maul. Erstmals gibt es auch eine Einzelspieler-Story, die eine neue "Star Wars"-Geschichte erzählt, die nach "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" spielt.

"Sonic Forces"

Nachdem Nintendos Ex-Klempner im Oktober mit "Super Mario Odyssey" zurückgekehrt ist, gibt sich am 7. November eine andere Hüpf-Legende die Ehre: Sonic! Auf Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One gibt der blaue Sega-Igel in "Sonic Forces" wieder kräftig Gas, um wieder einmal die düsteren Pläne von Bösewicht Dr. Eggman zu vereiteln. Doch es gibt noch einen weiteren Gegenspieler! Spieler schlüpfen in "Sonic Forces" in die Rollen des modernen und klassischen Sonic, aber auch in die digitale Haut eines eigenen Charakters.

"Pokémon Ultrasonne" und "Pokémon Ultramond"

Auch die kultigen Pokémon-Minimonster bekommen ab dem 17. November auf 3DS zwei neue Games. "Pokémon Ultrasonne" und "Pokémon Ultramond" sind zwar in der gleichen Welt wie die 2016 erschienen "Pokémon Sonne" und "Pokémon Mond" angesiedelt, erzählen aber eine alternative Geschichte. Mit dabei sind unter anderem auch neue Pokémon und frische Elemente, die es in den Vorgängern noch nicht gab.

"Need for Speed: Payback"

Gamer, die den "Need for Speed" spüren, werden vermutlich mit "Payback" glücklich, dem neuen Teil der gleichnamigen, langjährigen Rennspielreihe. Ab dem 10. November besinnt man sich auf PC, PS4 und Xbox One auf alte Stärken. Jede Menge Action, Verfolgungsjagden, Tuning, unzählige Traumwagen - alles was das Raserherz begehrt, ist mit dabei. Auch eine Story hat das Game zu bieten, die Spieler in die zwielichtige Unterwelt des fiktiven Fortune Valley entführt.

"The Inpatient"

Nach ihrem Horror-Hit "Until Dawn" bringen die Briten von Supermassive Games 2017 neben "Hidden Agenda" auch den PlayStation-VR-Grusel "The Inpatient" heraus, der 60 Jahre vor "Until Dawn" spielt. Ohne Erinnerungen wacht der Spieler im Blackwood Pines Sanatorium auf und muss herausfinden, was in der Nervenheilanstalt vor sich geht. Ab 22. November ist das Standalone-Spiel, für das man den PS4-Vorgänger nicht gespielt haben muss, erhältlich.

"Lego Marvel Super Heroes 2"

Neue Superhelden-Action in einer bunten Klötzchenwelt erwarten Kinder und Junggebliebene ab dem 14. November mit "Lego Marvel Super Heroes 2" auf Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One. Aufgepeppt mit dem bekannten Lego-Humor schlüpfen Spieler abermals in die Rollen bekannter Marvel-Superhelden und -Superschurken und erleben spannende Abenteuer für die ganze Familie. Unter anderem mit dabei: die Guardians of the Galaxy, Captain America, Thor, Hulk, Doktor Strange und viele weitere Figuren.

"L.A. Noire"

Erstmals 2011 erschienen, bekommt "L.A. Noire", das vielgelobte Detektivabenteuer von Rockstar Games mit Film-Noire-Setting, eine technisch überarbeitete Neuauflage für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und HTC Vive. Der Crime-Thriller spielt in einem Los Angeles der 1940er Jahre und lässt Spieler in der Rolle von Detective Cole Phelps zahlreiche Verbrechen aufklären. Neben dem Hauptspiel sind auch alle erschienenen Downloadinhalte im neuen Pack enthalten.

Xbox One X

Am 7. November veröffentlicht Microsoft eine neue Version seiner Heimkonsole. Dank 12 Gigabyte GDDR5 Arbeitsspeicher und 6 Teraflops Rechenleistung wird die Xbox One X die derzeit leistungsstärkste Konsole auf dem Markt. Die Darstellung von 4K- und HDR-Inhalten soll damit überhaupt kein Problem sein. Zeitgleich mit der Xbox One X erscheint übrigens auch das bunte Hüpfabenteuer "Super Lucky's Tale".