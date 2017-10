Cathy Hummels: Krank auf der Couch statt fit auf der Party

Cathy Hummels (29) ist schwanger, aber nicht krank - frei nach dieser Devise präsentierte sich die Ehefrau von Mats Hummels (28) auch in den vergangenen Monaten in hübschen Outfits bei diversen Veranstaltungen den Fotografen. Doch auch das fitteste Model wird bei diesem Herbstwetter mal von einem Infekt erwischt und so gab's statt dem Foto von einem weiteren glamourösen Auftritt am Sonntag auf Instagram ein Bild von einer sichtlich geschwächten Cathy im rosa Jogginganzug.

Heute sollte ich eigentlich auf den Bunte Beauty Days @bunte_magazin zu Gast sein. Leider hatte ich einen Infekt und darf deshalb erst in ein paar Tagen wieder fliegen ... ich wünsche allen die heute dabei sind ganz viel Spaß! Vielleicht kann ich dann nächste Jahr wieder dabei sein 🙏🦋🐳💕 A post shared by Cathy Hummels (@catherinyyy) on Oct 29, 2017 at 12:32am PDT

Warum sie der geplanten Veranstaltung fernbleiben muss, erklärt die Münchnerin so: "Leider hatte ich einen Infekt und darf deshalb erst in ein paar Tagen wieder fliegen ... ich wünsche allen die heute dabei sind ganz viel Spaß! Vielleicht kann ich dann nächstes Jahr wieder dabei sein", schreibt die tapfere Cathy Hummels.

Cathy und Fußballweltmeister Mats Hummels sind seit zehn Jahren ein Paar. 2015 wurde in München Hochzeit gefeiert. Das erste gemeinsame Kind wird für Anfang 2018 erwartet.