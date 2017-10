Gelsenkirchen: Zwei Frauenleichen wurden gefunden - jetzt ermittelt die Mordkommission

Zwei Frauen wurden in Gelsenkirchen vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens | LIVINUS via Getty Images

Zwei Frauen wurden in Gelsenkirchen vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens

Die Mordkommission bittet Zeugen sich zu melden

Zeugen haben am Sonntag die Polizei alarmiert: Gegen 15 Uhr entdeckten die Beamten daraufhin zwei tote Frauen in einer Wohnung in Gelsenkirchen-Altstadt. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus - nannte bisher aber keine weiteren Details.

► Die "Bild"-Zeitung will aber trotzdem mehr wissen: Demnach hatte eine der Frauen Stichwunden und sei nicht in der Wohnung gefunden worden, wie es die Polizei gemeldet hatte - sondern vor dem Mehrfamilienhaus zusammengebrochen. "Sie erlag dort ihren Verletzungen", heißt es in dem Bericht.

Einsatzkräfte hätten danach in einem asiatischen Massagestudio im Obergeschoss des Hauses die zweite Leiche entdeckt. Die Wohnungstüre ist versiegelt.