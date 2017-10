Sturmtief "Herwart" tobt über Deutschland: Bahn stellt Zugverkehr großflächig ein

"Herwart" hält die Einsatzkräfte in Norddeutschland auf Trab

Neben vielen umgestürzten Bäumen wurde eine historische Mühle zerstört. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht

Alle Entwicklungen im News-Blog



Herbststurm "Herwart" hat den deutschen Norden fest im Griff.

Die Leitstellen in Schleswig-Holstein berichteten in der Nacht zum Sonntag von umgekippten Bäumen, eingestürzten Baugerüsten und weggeflogenen Trampolinen. In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus.

7:54 Uhr: Bahn stellt Zugverkehr wegen Sturms großflächig ein

Die Deutsche Bahn hat ihren Zugverkehr am Sonntagmorgen in weiten Teilen Deutschlands eingestellt.

Wegen des Sturmtiefs «Herwart» führen derzeit keine Züge mehr in Nord- und Mitteldeutschland, teilte ein Bahnsprecher am Morgen in Berlin mit.

Betroffen seien die Strecken in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Züge aus anderen Regionen in diese Gebiete endeten vorzeitig.

7:50 Uhr: Umgestürzte Bäume in Berlin

War einfach heftig 4:30uhr live gesehen bin einfach traurig Berlin Reinickendorf #Herwart pic.twitter.com/Y2nYBigi8N — sertac meral (@sertacmeral) October 29, 2017

7:45Uhr: Feuerwehr Berlin ruft Ausnahmezustand aus

Seit den frühen Morgenstunden befindet sich die Berliner Feuerwehr im Ausnahmezustand "Wetter". Allein zwischen 04.00 Uhr und 07.00 Uhr mussten die Wehren 100 Mal ausrücken, teilt die Feuerwehr Berlin auf Twitter mit. Alle freiwilligen Feuerwehren wurden demnach zur Unterstützung alarmiert.