Brooklyn Beckhams Buch "What I See" kommt bei den Kunden nicht so gut an

Einen Einblick in das Leben eines privilegierten Teenagers sollte es geben - auf künstlerische Weise. Ganz so erfolgreich wie gedacht läuft es aber offenbar nicht für Brooklyn Beckhams (18) Buch "What I See". Der 18-Jährige will Fotograf werden, war bisher aber vor allem bekannt als Sohn von Fußballlegende David Beckham (42) und seiner Frau, Ex-Spice-Girl und Designerin Victoria (43). In seinem ersten Buch zeigt er Schnappschüsse aus seinem Leben, darunter Party-Bilder und Fotos aus dem Luxus-Urlaub. In jedem Kapitel soll dabei eine unterschiedliche Geschichte durch die Bilder von Brooklyn erzählt werden.

Hätte der Beckham-Spross, der jetzt in New York Fotografie studiert, seinen Fotoband doch lieber nach seinem Abschluss veröffentlichen sollen, war das Projekt nur "von Eitelkeit angetrieben", wie in der britischen Presse zu lesen war? Allgemein scheint das Interesse tatsächlich eher gering zu sein, wie "The Sun" berichtet. Nur etwas mehr als 3800 Exemplare seien in Großbritannien verkauft worden - nach der großen Party in London zum Verkaufsstart im Sommer, auf der natürlich auch Beckhams Eltern und viele Stars waren.

Gemischter Erfolg

Immerhin scheint Brooklyn Beckham seine Zielgruppe mit seinem Werk aber zu erreichen, in der Kategorie "Fotografie für junge Erwachsene" liegt "What I See" auf Platz eins bei "amazon.co.uk". In den mehr als 100 Kundenrezensionen dort kommt das Buch immerhin auf 2,5 von 5 Sternen in der Bewertung. Laut "Sun" liegt es zudem bei den meistverkauften UK-Fotobüchern auf Platz acht in diesem Jahr und schaffte es auf die "Sunday Times" Bestsellerliste. Umgerechnet etwa 52.000 Euro soll es bereits eingebracht haben. In den USA, der neuen Heimat von Brooklyn Beckham, soll das Werk in vielen Läden schon vergriffen sein.