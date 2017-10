TV-Tipps am Samstag: "Hirschhausens Quiz des Menschen", "40 Tage und 40 Nächte"

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Veronica Ferres, Jorge González, Bülent Ceylan, Judith Rakers, Thomas Heinze und Rolando Villazón sind zu Gast bei der ersten XXL-Ausgabe von "Hirschhausens Quiz des Menschen". Hirschhausen auf 180 - so viele Minuten vom Quiz des Menschen gab es noch nie. Prominente und Promille - in einem spektakulären Experiment testet Dr. Hirschhausen streng wissenschaftlich, wie sich ein feucht-fröhlicher Kneipenabend auf Körper und Geist auswirkt: Warum sehen wir doppelt? Und wie schwierig ist Radfahren?

20:15 Uhr, Sat.1, Die Pinguine aus Madagascar, Digitaltrick-Actionspaß

Die Pinguine Skipper, Kowalski, Private und Rico fallen dem fiesen Dr. Octavius Brine in die Hände. Der Oktopus hat noch eine Rechnung mit den Pinguinen offen. Das clevere Quartett kann fliehen und wird von der Agententruppe Nordwind gerettet, die ihre Hilfe im Kampf gegen Brine anbietet. Doch die Pinguine aus Madagascar wollen das alleine regeln - müssen aber feststellen, dass der Oktopus ihnen immer mindestens eine Armlänge voraus ist.

20:15 Uhr, ProSieben: Beginner gegen Gewinner, Spielshow

Was ist spannender als der Wettkampf David gegen Goliath? In seiner neuen Show "Beginner gegen Gewinner" begrüßt Joko Winterscheidt u.a. Elyas M'Barek, Nico Rosberg, Matthias Opdenhövel, Nico Hülkenberg, Arne Friedrich, Timo Hildebrand, Tischtennis-Europameister Timo Boll und die deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, Ruth Spelmeyer. Hobbysportler fordern die Champions in ihren Paradedisziplinen heraus. Dazu dürfen sie den Profis vor dem Duell ein schwächendes Handicap verpassen.

20:15 Uhr, RTL II: Ella - Verflixt & zauberhaft, Fantasyromanze

Ella (Anne Hathaway) lebt in einer magischen Welt und wurde mit der Gabe gesegnet, immer alles zu tun, was man ihr sagt. Als ihre bösen Stiefschwestern dahinterkommen, reicht es Ella. Sie will den Zauber brechen und macht sich auf die Suche nach der Fee Lucinda (Vivica A. Fox). Dabei erhält sie unerwartete Hilfe von dem Mädchenschwarm Prinz Char (Hugh Dancy), den sie zunächst gar nicht leiden kann.

20:15 Uhr, ZDFneo: 40 Tage und 40 Nächte, Sexkomödie

Matts (Josh Hartnett) letzte Beziehung endete als Desaster. Um seinen Herzschmerz zu kurieren, kommt der junge Webdesigner auf eine kuriose Idee: kein Sex. Für volle 40 Tage. Matt legt ein Gelübde ab. Zu Beginn fühlt sich Matt mit seiner neuen Enthaltsamkeit recht gut. Er hat alles unter Kontrolle. Doch dann lernt er die Frau seiner Träume kennen. Erica (Shannyn Sossamon) ist sexy und temperamentvoll, und Matt ist schnell verrückt nach ihr. Matts Freunde schließen Wetten ab, dass er sein Gelübde nun auf keinen Fall einhalten wird.