"The Walking Dead" im Live-Stream: "The Damned" online sehen, so geht's

Die achte Staffel von "The Walking Dead" geht weiter - auch im Stream

"The Damned" feiert in der Nacht auf Montag US-Premiere

Das Video oben zeigt, wie ihr das Programm auf Sky Go abrufen k├Ânnt

"The Walking Dead" im Stream: Die Menschen von Alexandria, Hilltop und dem K├Ânigreich haben die Saviors zum Staffelstart angegriffen. Negan hat sich daraufhin versteckt.

Was nun kommt, dar├╝ber ist nicht viel bekannt. Der "TWD"-Sender in Deutschland, Sky, verr├Ąt nicht viel.

Sicher ist: Der Kampf geht bei "TWD" weiter - und fordert Opfer auf beiden Seiten. Tara (Alanna Masterson) und Jesus (Tom Payne) geraten unterdessen in eine Falle, w├Ąhrend sie sich streiten. Rick (Andrew Lincoln) sucht nach Waffen und trifft dabei auf einen alten Bekannten.

Wie ihr "The Walking Dead" im Stream sehen k├Ânnt

In der Nacht auf Montag feiert die zweite Folge der achten Staffel in den USA Premiere: "The Damned" hei├čt sie, zu Deutsch: "Die Verdammten".

Knapp einen Tag sp├Ąter, am Montag um 21 Uhr, zeigt Fox bei Sky die synchronisierte Fassung und im Original im Pay-TV. Fox zeigt den Staffelauftakt am Montag um 21 Uhr bei Sky.

Zeitgleich gibt es die Episode von "The Walking Dead" als Video-on-Demand auf dem Portal Sky Go. Zum Abruf ben├Âtigen Nutzer mit einem Sky-Abonnement wie auch mit dem Entertainment-Ticket.

Ôľ║ Hier k├Ânnt ihr "The Walking Dead: Die Verdammten" auf Sky Go online sehen (Abo)