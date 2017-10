Playmate Sarah Nowak: Huch, den Babynamen kennen wir doch schon ...

Ein bisschen dauert es noch bis Sarah Nowak (26) ihre ungeborene Tochter in den Armen halten kann. Mindestens so sehr wie das Playmate selbst fiebern aber auch ihre Fans auf die Geburt hin. Und um die nicht länger auf die Folter zu spannen, hat das Model gemeinsam mit Freund Dominic Harrison in einem YouTube-Video endlich den Namen verraten, den das Kind tragen wird: Mia Rose.

Die Entscheidung zu genau diesem Namen fiel demnach in Kroatien Anfang Juli. Doch damit spalten die beiden ihre Community. Während die einen den Namen wunderschön finden, merken andere an, dass das Kind von Melanie Müller (29, "Dieses Leben ist geil") genau so heißt.

Die Hauptsache ist aber natürlich, dass der Name den werdenden Eltern gefällt und das tut er. Strahlend verkünden sie: "Wir sind uns zu hundertprozentig einig und (...) egal, ob ihr den Namen schön oder hässlich findet: Die Kleine wird so heißen und es wird einfach perfekt." Jetzt heißt es weiter abwarten, bis die kleine Mia Rose endlich auf der Welt ist...