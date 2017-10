Orkanböen am Sonntag: Deutschland bereitet sich auf den Sturm vor

Meteorologen warnen: Am Sonntag wird es Orkanböen geben in Deutschland

An manchen Orten bereiten sich die Deutschen schon auf das wilde Wetter vor

Der Sonntag wird extrem ungemütlich: Meteorologen warne vor Orkanböen von 120 Kilometern pro Stunde.

Mancherorts bereiten sich die Menschen schon auf den Sturm vor

► Zoo und Tierpark in Berlin bleiben wegen der Sturmwarnung am Sonntag geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung vom Samstag. Die Tiere würden vorsorglich in Häusern und Stallungen untergebracht.

Glücklicherweise konnten die Flamingos im Zoo, bei denen es Anfang Oktober Verluste gegeben hatte, bereits in ihre Innenstallungen gebracht werden. Beim Sturm "Xavier" waren 18 Flamingos im Zoo von herabfallenden Ästen getötet worden. Auch damals wurden die Pforten von Zoo und Tierpark in der Bundeshauptstadt für Besucher geschlossen.

► Auf der Nordseeinsel Wangerooge machen die Küstenbewohner alles wind- und wetterfest. Die Fährverbindung zum Festland wurde bereits eingestellt und letzte Strandkörbe entfernt.

► Auch der Bremer Freimarkt, das größte Volksfest im Norden, schließt bereits am Samstag um 18 Uhr.

► In ganz Deutschland ist mit Behinderungen durch Sturmschäden zu rechnen.

Mit Material von dpa