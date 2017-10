Deutschland droht ein 120 km/h-Orkan: Hier kann es am Sonntag gefährlich werden

Ein Orkan soll am Wochenende über Deutschland fegen

Er soll dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 120km/h erreichen

Welche Teile Deutschlands davon betroffen sind, seht ihr auch im Video oben

Das Wetter in Deutschland passt sich langsam, aber sicher der Jahreszeit an. In Norddeutschland nimmt der Wind immer weiter zu, schon am Samstagvormittag gab es erste Sturmböen. Erst am Abend kommen sie im Süden an.

Ab Sonntag verschlechtert sich die Wetterlage

In der Nacht zum Sonntag wird es dann schlimmer. Orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h treten an der Nordseeküste auf und breiten sich in der Nacht nach Süden und Osten aus. Betroffen sind auch viele Ballungszentren, wie Hamburg, Hannover. Leipzig oder Berlin.

Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 6 Grad.