Kate Mara zeigt sich sexy und elegant: So sah ihr Kleid bei einer Award-Verleihung aus

Bei einer Award-Verleihung in den Beverly Hills legte Kate Mara (34, "House of Cards") einen eleganten und zugleich sexy Auftritt hin. Die Schauspielerin trug ein schwarzes Spitzen-Kleid, das mit schwarzen Pailletten übersät war. Das cremefarbene Unterkleid bedeckte nur das Nötigste und so kamen ihre langen Beine zum Vorschein kamen. Ein langer Schlitz unterstützte dies zusätzlich. Und auch der tiefe Ausschnitt machte den Look der US-Amerikanerin ziemlich verführerisch.

Zum Kleid kombinierte Mara schwarze Riemchen-High-Heels und eine gleichfarbige Clutch. An ihren Fingern funkelten silberne Ringe, ansonsten verzichtete die Ehefrau von Jamie Bell (31, "Fantastic Four") auf Schmuck. Auch das Make-up hielt sie dezent: Mascara, silberner Lidschatten sowie Bronzer rundeten ihren Look perfekt ab. Die Haare hatte Mara zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden.

Ähnliche Kleider gibt es hier