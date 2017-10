EIL: Nach Entmachtung: Katalanischer Regierungschef kündigt friedlichen Widerstand an

Katalanischer Regierungschef will nicht zurücktreten | dpa

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will sich nicht beugen. Am Samstag hat die spanische Zentralregierung offiziell sein Amt übernommen und die katalanische Regionalregierung de facto abgesetzt.

Bei einer TV-Rede am Samstag in Barcelona kündigte Puigdemont jedoch an, die Unabhängigkeit Kataloniens weiter anstreben zu wollen. Er rief die Bürger der Region zum friedlichen Widerstand gegen die von Madrid beschlossenen Zwangsmaßnahmen und zur "Gründung eines freien Landes auf".

