"Pretty Woman" Julia Roberts feiert ihren 50. Geburtstag

Hollywood-Star Julia Roberts feiert am Samstag (28.10.) ihren 50. Geburtstag. Doch in ihrem Fall gilt offenbar: Einmal "Pretty Woman" immer "Schönste Frau der Welt" - und daran kann auch der Zahn der Zeit nichts ändern. Apropos Zahn, unter anderem ihrem umwerfenden Lachen und den fabelhaften Locken verdankt das moderne Märchen "Pretty Women" (1990) seinen Erfolg. Umgekehrt verdankt Julia Roberts dem Film ihren ganz großen Durchbruch als international gefeierter Superstar. Für die Rolle der Prostituierten Vivian Ward wurde sie für den Oscar nominiert.

Dieses Gefühl, zum erlauchten Kreis der potentiellen Goldjungen-Gewinner zu gehören, kannte die Südstaaten-Schönheit aus Atlanta, Georgia, damals allerdings schon. Denn auch im Drama "Magnolien aus Stahl" (1989) fiel sie den Herrschaften der Academy auf; sie wurde nominiert. Bei der nächsten Oscar-Nominierung sollte es dann aber klappen: "Erin Brockovich" (2000) brachte Roberts die höchste Anerkennung im US-Filmgeschäft ein. Erst 14 lange Jahre später war es wieder soweit: Für ihre Rolle in "Im August in Osage County" (2013) hätte sie die Auszeichnung erneut gewinnen können...

Für die Titelrolle in "Erin Brockovich" (2000) wurde Julia Roberts mit dem Oscar ausgezeichnet - hier können Sie den Film kaufen

Familybusiness

Dazwischen war Julia Roberts freilich nicht untätig: Mit ihrem Ehemann (seit 2002), dem Kameramann Danny Moder (48, "The Mexican"), bekam Roberts drei Kinder: das Zwillingspärchen Hazel und Phinnaeus (*2004) sowie Sohn Henry (*2007). Die Familie lebte eher abseits des Rampenlichts auf einer Ranch in New Mexico. Zuletzt soll sie aber ein Haus in Malibu, Kalifornien, gekauft haben.

Die Liebe zur Schauspielerei liegt in der Familie: Ihre Eltern, Walter Grady Roberts (1933-1977) und Betty Lou Bredemus (1934-2015), leiteten eine Schauspielschule für Kinder in Atlanta. Auch Julia Roberts Bruder Eric Roberts (61) ist Schauspieler. Für seine Rolle im Film "Runaway Train" (1985) wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Das hat seine Tochter, die Nichte von Julia Roberts, zwar noch nicht geschafft, eine stattliche Filmografie hat US-Schauspielerin Emma Roberts (26) dennoch vorzuweisen: Einen ihrer ersten Auftritte hatte sie in "Blow" (2001) mit Johnny Depp, Penélope Cruz und der deutschen Filmemacherin Franka Potente. Aktuell sind vier Filme mit Julia Roberts' fleißiger Nichte in der Post-Production. Außerdem war sie von 2013 bis 2015 und ist seit 2017 wieder in der TV-Serie "American Horror Story" zu sehen...

Die "Schönste Frau der Welt"

Fleißig hin, fleißig her, ein Oscar ist vielleicht auch mal zu schaffen, doch vom US-Magazin "People" fünfmal (1991, 2000, 2005, 2010, 2017) innerhalb von 26 Jahren als "Schönste Frau der Welt" bezeichnet zu werden, dazu gehört schon etwas mehr als das gewisse Etwas - vor allem, wenn die jüngste Wahl kurz vor dem 50. Geburtstag passiert...