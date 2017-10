Heidi Klum postet Gruselvideo zu Halloween

Halloween ist ein fixer Termin im alljährlichen Event-Kalender von Entertainerin Heidi Klum (44). Wie groß die Vorfreude in diesem Jahr ist, demonstriert die gebürtige Rheinländerin aktuell auf allen Social-Media-Kanälen. Während sie auf Facebook ihre vergangenen Kostüme Revue passieren lässt, ist sie auf Instagram in einem kurzen, aber gruseligen Videoclip zu sehen:

Halloween is getting closer and closer ...... #heidihalloween 😈👁💥🎃👺👀😱🎉 A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Oct 27, 2017 at 8:11am PDT

Ihr Gesicht wechselt dabei zwischen normal und Totenkopf hin und her... Heidi Klums Kommentar dazu: "Halloween kommt näher und näher...." Und die Follower? Die finden ihre "Queen of Halloween" trotzdem "hot". Vor allem aber sind sie gespannt, welches Kostüm die schöne Wahl-Amerikanerin in diesem Jahr verunstalten wird. Dieses Geheimnis wird aber wie gewohnt erst bei ihrer Party am 31. Oktober gelüftet.