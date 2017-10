Dua Lipa macht in Hamburg einen auf Harry Potter

Die junge britische Sängerin Dua Lipa (22) tourt aktuell durch die ganze Welt. Für ihre Europa-Konzerte machte sie am Freitag im Hamburger "Docks" Stopp und überraschte dort mit einem Halloween-Spezial-Auftritt. Lipa selbst verkleidete sich als Harry Potter, wie sie auch auf Instagram zeigte. Doch damit nicht genug. Auch die Band des Popstars kostümierte sich in Anlehnung an die Zauberschüler und -Lehrer von Hogwarts. Ein Bild davon teilte sie auf Facebook.

Hamburg, 27.10.2017, The self-titled tour, Halloween Special ⚡️ // shot by @pixielevinson A post shared by DUA LIPA (@dualipa) on Oct 28, 2017 at 7:06am PDT

HARRY POTTER HALLOWEEN SPESH, Hamburg, 27.10.2017, The self-titled tour // shot by Jackson Ducasse ⚡️🎃⚡️🎃⚡️ Posted by Dua Lipa on Freitag, 27. Oktober 2017

Dua Lipa zählt aktuell zu einem der angesagtesten Popstars der Welt. Die Britin mit kosovarischen Wurzeln ist noch nicht lange im Geschäft, kann aber schon auf einige Erfolge zurückblicken. Ihr jüngster Geniestreich: Das Musikvideo zu ihrem Hit "New Rules" wurde innerhalb von dreieinhalb Monaten über 483 Millionen Mal auf Youtube geklickt. Und das hat sie ganz ohne Magie geschafft.