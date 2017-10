Campino und Die Toten Hosen gehen 2018 nochmal auf Tour

Die Konzerte, die 2017 noch anstehen, sind bereits restlos ausverkauft. Doch die Fans der Toten Hosen dürfen sich freuen! Wie die Band um Frontmann Campino (55) mit einem witzigen Werbevideo auf Facebook angekündigt hat, wurde die "Laune der Natour" um eine "Rückrunde" im Jahr 2018 verlängert. In dem kurzen Clip motiviert Rudi Völler (57), seines Zeichens Sportdirektor bei Bayer Leverkusen, die Düsseldorfer Band noch einmal alles zu geben.

Und genau das haben die Toten Hosen ab Mai 2018 vor. Das erste Konzert im neuen Jahr wird am 24. Mai 2018 im Stadion Essen stattfinden. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll es das größte Event werden, dass bisher in der Spielstätte des Fußballvereins Rot-Weiss Essen stattgefunden hat. Demnach ist eine Kapazität von 31.000 Besuchern vorgesehen. Der Rekord in dem Stadion liegt bislang bei 24.000 Fans bei einem Konzert von Xavier Naidoo. Bei großem Andrang soll ein Zusatztermin am 25. Mai 2018 organisiert werden.

Außerdem spielen die Toten Hosen bis September 2018 noch zwölf weitere Konzerte - darunter jeweils ein Auftritt auf dem Rockavaria Festival in München (10. Juni) und dem Deichbrand-Festival in Cuxhaven (19. - 22. Juli). Der Kartenvorverkauf für die Einzelkonzerte startet am 2. November um 18 Uhr auf der Homepage der Band.