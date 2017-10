Hannover 96 - Dortmund im Live-Stream: Bundesliga online sehen, so geht's

Hannover 96 empfängt Dortmund - für Fußball-Fans auch im Live-Stream zu sehen

Das Video oben zeigt, wie ihr die Bundesliga im Internet sehen könnt

Die Samstagsbegegnung beginnt um 15.30 Uhr

Hannover 96 - Dortmund im Live-Stream: Fünf Begegnung stehen am Samstag ab 15.30 Uhr an. Eines davon ist das Aufeinander zwischen Hannover und dem BVB.

Während 96 im Pokal in Wolfsburg (0:1) ausschied, setzte sich die Borussia souverän in Magdeburg (5:0) durch. Der Tabellenführer ist in der Liga aber seit zwei Partien ohne Sieg - und bangt noch um den Einsatz von Torjäger Aubameyang (muskuläre Probleme).

96-Trainer Breitenreiter muss auf Torjäger Harnik (Fieber) verzichten. Für ihn dürfte Füllkrug auflaufen. Hannover verlor die vergangenen drei Heimspiele gegen den BVB. Den letzten Sieg gegen die Borussia gab es im September 2011 (2:1).

Am Abend steht dann das Spitzenspiel an: Der FC Bayern München empfängt um 18.30 Uhr RB Leipzig. Nur 67 Stunden nach dem Pokalkampf stehen sich beide Teams erneut gegenüber, diesmal im Liga-Topspiel Zweiter gegen Dritter.

Beide Trainer könnten frische Kräfte bringen. Martínez dürfte in die Bayern-Startelf rücken, Nationalstürmer Werner könnte bei Leipzig beginnen.

Das Premierenduell in München gewannen die Bayern vor einem Jahr 3:0. Höher verlor Leipzig in der Bundesliga noch nicht. Und: Seit Anfang März 2016 sind die Bayern in 26 Heimspielen ungeschlagen (20 Siege, 6 Unentschieden).

Wie ihr Hannover 96 - Borussia Dortmund im Live-Stream sehen könnt

Sky überträgt die Samstagsspiele. Die Begegnung zwischen Hannover und Dortmund finden Abonnenten bei Sky Sport 2 ab 15.15 Uhr. Sky Sport 1 bietet die Samstags-Konferenz der Duelle, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Ab 17.30 Uhr berichtet der Sender dann vom Topspiel am Abend.

Abonnenten und Käufer eines Spieltag-Tickets von Sky können die Übertragungen auch im Live-Stream sehen - und zwar auf dem Portal Sky Go.

► Bundesliga auf Sky Go im Internet sehen (Abo)

Angebot: DAZN bietet seinen Abonnenten die Highlights der 1. Bundesliga in der Zusammenfassung an. ➨ Hier könnt ihr euren Gratismonat starten Danach beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Bundesliga-Spiel auf Amazon live verfolgen

Wer sich die Bundesliga-Spiele am Samstag lieber anhört, der hat die Wahl: Amazon Music überträgt für Amazon-Prime-Abonnenten alle Bundesliga-Spiele einzeln und in der Konferenz.

► Bundesliga im Audiostream von Amazon hören - hier geht's lang (Abo)

Die Regionalsender der ARD übertragen die Samstagsspiele im Radio. Zwar nicht komplett, jedoch verpasst ihr in der Regel dort kein Highlight.

► Hier könnt ihr die Bundesliga-Übertragungen der "Sportschau" im Radio anhören

