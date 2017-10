"Ace Ventura": Ein neuer Film soll jetzt wirklich kommen

Die Komödie "Ace Ventura" aus dem Jahr 1994 zählt zu den berühmtesten Filmen von Hollywood-Ulknudel Jim Carrey (55). Bis 2009 gab es zwei Fortsetzungen. Im dritten Teil war Carrey allerdings schon nicht mehr dabei. Somit war mit weiteren Filmen nicht unbedingt zu rechnen. Doch im Jahr 2015 kündigte das Filmstudio Morgan Creek an, einen neuen "Ace Ventura" zu planen. Und wie das Branchenmagazin "Deadline" nun berichtet, laufen die Planungen dafür noch immer.

Von einem Remake ist dabei aber nicht die Rede, sondern von einem neuen Film, der den Spirit des Originals aufgreift. Ebenso sei es möglich, zusätzlich eine TV-Serie über den Tier-Detektiv zu produzieren.

Wird Jim Carrey wieder an Bord sein?

Morgan Creek würde es laut "Deadline" begrüßen, wenn Carrey wieder in seine Paraderolle als Ace zurückkehrt. Allerdings ist für den neuen Film eher an eine Staffelübergabe an eine neue Generation gedacht. Denn das Konzept sieht offenbar vor, dass ein lang verlorener Sohn oder eine Tochter von Ace plötzlich in der Tür steht und das Geschäft des Vaters übernimmt...