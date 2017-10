Wolfgang Petry a.k.a. Pete Wolf über sein neues Album

Schlager-Legende Wolfgang Petry (66, "Brandneu") ist zurück. Doch nicht wie man ihn kennt mit langer brauner Mähne, Flanellhemd und unzähligen Freundschaftsbändchen, der Musiker ist kaum wiederzuerkennen. Unter dem Synonym Pete Wolf veröffentlichte der Musiker jetzt sein neues Album "Happy Man" - eine Reise durch seine musikalischen Vorlieben. Denn für das Album, das Petry selbst "als Herzensangelegenheit" bezeichnet, hat der 66-Jährige seine liebsten Rock-, Pop-, Blues- und Country-Songs neu interpretiert.

"Die Idee und der Wunsch dazu sind schon sehr alt, aber es war bis jetzt noch nicht die richtige Zeit, jetzt ist sie aber gekommen", erklärt Petry im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Ich brauche niemandem mehr etwas zu beweisen und fühle mich einfach wohl mit dieser Musik", stellt Petry klar.

Das Album "Happy Man" von Pete Wolf können Sie hier bestellen

Kein einmaliges Projekt

Doch warum musste für dieses Album ein Synonym her? "Wolfgang Petry wird immer zu mir gehören und das ist auch gut so. Pete Wolf macht jetzt ein englisches Projekt und mal schauen, was als Nächstes kommt", blickt der 66-Jährige gelassen in die Zukunft.

Wenn es nach Petry ginge, wird es auch in Zukunft "viele Pete-Wolf-Alben geben". Dennoch wolle er zunächst abwarten, wie "Happy Man" ankommt und dann "schauen wir weiter", so Petry. Ob es in naher Zukunft auch wieder neue Songs von Wolfgang Petry geben wird, wollte der Musiker jedoch nicht verraten.

Und was hat es mit dem Titel "Happy Man" auf sich? Eine Kombination aus zwei Dingen: "Gesundheit ist das allerwichtigste und zwar für uns alle, bei mir kommt jetzt noch das Geschenk der Freiheit dazu und dass ich dieses Projekt machen kann, beides zusammen ergibt dann den 'Happy Man'", so Petry.