Rita Ora kommt auch nicht überall rein

Wenn man so berühmt ist wie Sängerin Rita Ora (26, "Your Song") dann muss man eigentlich nie in einer Schlange stehen. Weder vor einem Club, einem Restaurant oder sonst wo. Doch ab und zu hat selbst ein Star wie die 26-Jährige Pech, wird nicht erkannt und muss draußen bleiben. So erging es der Sängerin offenbar in einem Restaurant des britischen Küchen-Chefs Gordon Ramsay (50), wie sie nun in der britischen TV-Sendung "The Jonathan Ross Show" verriet, bei der neben ihr auch Ramsay und Pop-Star Ed Sheeran (26) zu Gast waren.

"Ich bin hineingelaufen und fragte, ob ich einen kleinen Happen essen könnte. Die Angestellten sagten mir nur 'Nein, das wird heute nichts für dich'", so Ora. Doch warum wurde sie überhaupt weggeschickt? Als Grund dafür gab sie ihr offenbar zu flippiges Outfit an. In welchem seiner Restaurants sich dieser Vorfall ereignet habe, wollte Ramsey daraufhin wissen, doch das wollte die Sängerin dann allerdings nicht verraten.

Rita Ora lässt auch Sie nicht hängen und macht weiter fleißig gute Musik. Hier geht's zu ihrem Hit "I Will Never Let You Down"!