Ein doppeldeutiger Tweet von Sebastian Kurz zum österreichischen Nationalfeiertag wirft höchst unangenehme Fragen auf

Ein Tweet vom österreichischen Wahlgewinner Sebastian Kurz sorgt im Nachbarland für Wirbel

Darin wollte er den Opfern des Nationalsozialismus gedenken - doch der Beitrag sorgte vielmehr für einige Missverständnisse

Auch Satiriker Jan Böhmermann schaltete sich in die Debatte ein

Der Rechtsruck in Österreich sitzt vielen noch tief in den Knochen. Zumal der voraussichtlich zukünftige Kanzler Sebastian Kurz mit seiner Partei bereits Koalitionsgespräche mit der rechtspopulistischen FPÖ aufgenommen hat.

Ein Tweet des ÖVP-Chefs zum österreichischen Nationalfeiertag sorgt nun für Wirbel. Kurz schrieb, der Tag sei dem “Gedenken an die gefallenen Soldaten & Opfer des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus (sic)” gewidmet.

Gedenken an die gefallenen Soldaten & Opfer des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. 1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 26, 2017

Das Problem: Kurz’ Tweet ist unglücklich formuliert. Grammatikalisch betrachtet, könnten mit “Opfer des Widerstandes” sowohl diejenigen Menschen gemeint sein, die aufgrund ihres Widerstands gegen den Nationalsozialismus ihr Leben verloren haben, als auch diejenigen, die von Widerständlern umgebracht wurden - also Nazis selbst.

Böse Absicht, oder Achtlosigkeit?

Entsprechend negativ fielen die Reaktionen auf den Tweet aus. Ein User schrieb: “Vielleicht sollten Sie Geschichte studieren. Hilft ungemein, wenn es um erinnerungspolitisches Verständnis geht.”

Vielleicht sollten'S Geschichte studieren. Hilft ungemein, wenn's um erinnerungspolitisches Verständnis geht. — Kathrin Quatember (@KatQuat) October 26, 2017

“Selbst wenn keine böse Absicht dahinter steckt, offenbart das einen bedenklichen Grad an Achtlosigkeit und Unfähigkeit”, meinte ein anderer.

d.h. SELBST WENN keine böse Absicht dahintersteckt, offenbart das einen bedenklichen Grad an Achtlosigkeit & Unfähigkeit. #Austrotrump — Maschinen Raus (@maschinenraus) October 26, 2017

Andere sahen in Kurz’ Stellungnahme mindestens einen Widerspruch zur geplanten Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ, deren Parteichef Heinz-Christian Strache eine rechtsextreme Vergangenheit hat.

Ah…Sebastian? Ich glaube, wir sollten mal kurz reden, wofür die FPÖ genau steht. — Lisa Be (@Lisa_BePunkt) October 26, 2017

Ach darum gibts die Koalition mit den Nazis der FPÖ! — Freizeitrobinho (@Freizeitrobin) October 26, 2017

Auch Böhmermann schaltet sich ein

Die meisten Figuren des NS-Widerstandes, wie die Geschwister Scholl oder Oskar Schindler, agierten jedoch ohne Anwendung von Gewalt, was der scherzhafte Tweet eines Users aufgreift: "Jeder weiß heutzutage ja von den geheimen Kammern, wo tausende Unschuldige von der SS (Sophie Scholl) mit Flugblättern totbeworfen wurden (sic)."

Jeder weiß heutzutage ja von den geheimen Kammern, wo tausende Unschuldige von der SS (Sophie Scholl) mit Flugblättern totbeworfen wurden. — Stefan Sommer (@StefaanSoommer) October 26, 2017

Und auch der deutsche Satiriker Jan Böhmermann konnte sich einen bissigen Kommentar nicht verkneifen. “Der Führer war ja auch Täter und Opfer gleichzeitig auf eine Art. Und vor allem war er Mensch. Und Österreicher”, schrieb er.

Der Führer war ja auch Täter und Opfer gleichzeitig auf eine Art. Und vor allem war er Mensch. Und Österreicher. — Jan Böhmermann 😂 (@janboehm) October 26, 2017

Im zweiten Anlauf klappt es

Viele User regen sich darüber auf, dass Kurz den Tweet selbst angesichts des Shitstorms nicht löschte. “Dass dieser Tweet nach drei Stunden immer noch da ist, zeigt, dass Sie das wohl wirklich ernst meinen”, folgerte etwa einer.

Dass dieser Tweet nach 3h immer noch da ist, zeigt dass Sie das wohl wirklich ernst meinen#NazisgewähltNazisbekommen #DollfußWäreStolz — Tim Dreyer (@TimDreyer92) October 26, 2017

Tatsächlich widerrief der 31-Jährige Politiker den Tweet zwar nicht, doch er konkretisierte ihn. In einem weiteren Beitrag, den Kurz ein paar Stunden später absetzte, erklärte er unmissverständlich: “Haben heute allen Opfern des Nationalsozialismus gedacht.”

Unser #Nationalfeiertag neigt sich dem Ende zu. Haben heute allen Opfern des Nationalsozialismus gedacht, 1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 26, 2017

Schulterzucken bei den österreichischen Medien

Auffällig: Die österreichischen Medien schenkten dem Tweet, wie auch der Kontroverse kaum Beachtung. Lediglich der “Kurier” berichtete kurz darüber, wies aber in dem Artikel darauf hin, dass auch einige Medien die Formulierung gebraucht hätten.

In Österreich seint also Kurz' Formulierung normal zu sein. Wohl auch, weil bereits im vergangenen Jahr der sozialdemokratische Noch-Kanzler Christian Kern zum Nationalfeiertag auf Facebook schrieb, man gedenke an diesem Tag der "Opfer des Widerstandes".

(mf)