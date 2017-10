Stau-Prognose: Wo es sich wegen Herbstferien und langem Wochenende staut

Wegen des bundesweiten Feiertags am 31. Oktober, dem Reformationstag, Allerheiligen am 1. November in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie den Herbstferien in noch fünf Bundesländern sind viele Urlauber und Wochenendausflügler unterwegs. | Michaela Rehle / Reuters

Der Oktober endet für einige mit freien Tagen - und mit Stau. Der ADAC erwartet ab Freitagnachmittag Behinderungen auf Deutschlands Fernstraßen. Wegen des bundesweiten Feiertags am 31. Oktober, dem Reformationstag, Allerheiligen am 1. November in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie den Herbstferien in noch fünf Bundesländern sind viele Urlauber und Wochenendausflügler unterwegs.

Die meisten Verkehrsprobleme wird es demnach am Freitag vor allem in den Ballungsräumen und an Baustellen geben. Aber auch am Dienstag- und Mittwochnachmittag ist die Staugefahr besonders groß.

Aber am Reformationstag gilt das Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen zwischen 0 und 22 Uhr in Deutschland. Am Mittwoch dürfen die schweren Brummis auf den Autobahnen in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen sowie in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nicht fahren. Das entlastet die Straßen.

Die Staustrecken in Deutschland:

Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee

Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und München

A 1 Köln - Bremen - Hamburg

A 1/ A 3/ A 4 Kölner Ring

A 2 Dortmund - Hannover - Berlin

A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

A 7 Hamburg - Flensburg

A 8 Karlsruhe - Stuttgart- München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock Dosse - Rostock

A 24 Hamburg - Berlin

A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A 81 Stuttgart - Singen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/ B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

Das hohe Verkehrsaufkommen werden Autofahrer aber nicht nur in Deutschland zu spüren bekommen: "Der Herbsturlauber- und Ausflugsverkehr führt auch im benachbarten Ausland zu vollen Straßen und Staus", warnt der ADAC.

