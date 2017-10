Ehepaar-Premiere: Samuel und Sarah Elena Koch in "Großstadtrevier"

Premiere als Ehepaar: Am kommenden Montag, 30. Oktober 2017, wird Schauspieler Samuel Koch (30) zusammen mit seiner Ehefrau Sarah Elena Koch (32, ehemals Timpe) in einer neuen Folge der Polizei-Serie "Großstadtrevier" im Ersten zu sehen. Für das Paar waren die Gastrollen in der Episode "Ausnahmezustand" der erste gemeinsame Dreh nach ihrer Hochzeit im August 2016.

Darum geht es in "Ausnahmezustand"

In der 405. Folge "Großstadtrevier" spielt Samuel Koch einen Pfarrer, der den Diebstahl eines 50-Euro-Scheins aus der Kollekte meldet. Der Verdacht fällt sofort auf Anna Müllerschön (Sarah Elena Koch), die mit ihrer Tochter beim Pfarrer untergekommen ist. Doch als Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) vom Polizeikommissariat 14 den Fall aufnehmen wollen, behauptet Pfarrer Blohm plötzlich, alles sei ein Irrtum gewesen. Sehr zum Ärger von Piet Wellbrock, der sich in seinen Ermittlungen behindert sieht.

"Großstadtrevier"-Hauptdarsteller Peter Fieseler (*1977) war vor allem von Kochs lebensbejahender Einstellung beeindruckt. "Ich habe mich am Tag vor dem Dreh lange mit Samuel unterhalten. Ich bewundere seinen Lebensmut und die Kraft, nach dem Unfall bei 'Wetten, dass..?' eine Schauspielausbildung zu machen und heute als Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt zu arbeiten", so der Darsteller von Polizist Piet Wellbrook. "Nach dem Gespräch fiel es mir viel leichter, ihn - wie im Drehbuch gefordert - aus dem Rollstuhl zu heben!" Koch ist seit seinem Unfall 2010 vom Hals abwärts querschnittgelähmt.

Inzwischen ist er ein gefragter Schauspieler im deutschen Fernsehen. Nach seinem Unfall bei "Wetten, dass..?" begann er ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Seine Ehefrau Sarah Elena Koch ist vielen Zuschauern aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekannt. Die beiden hatten sich bei Dreharbeiten zu der Serie kennengelernt.