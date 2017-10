Polio ist fast besiegt: Warum die Impfung gegen Kinderlähmung trotzdem wichtig ist

Polio - oder die sogenannte Kinderlähmung - ist fast besiegt. Lediglich in Afghanistan und in Pakistan sind laut der "Global Polio Eradication Initiative" in diesem Jahr neue Polio-Fälle aufgetaucht. | VOISIN/PHANIE via Getty Images

Das Polio-Virus kann bei Kindern dauerhafte Lähmungen auslösen

In Deutschland ist die Krankheit besiegt - wieso impfen trotzdem sinnvoll ist

Polio - oder die sogenannte Kinderlähmung - ist fast besiegt. Lediglich in Afghanistan und in Pakistan sind laut der "Global Polio Eradication Initiative" in diesem Jahr neue Polio-Fälle aufgetaucht.

Zu unterschätzen ist die Poliomyelitis jedoch nicht. Die hoch ansteckende Infektionskrankheit betrifft vor allem Kinder unter fünf Jahren. Aber auch Erwachsene können sich anstecken.

Wie gefährlich Kinderlähmung ist

Eine von 200 Infektionen führt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu dauerhaften Lähmungen. Bei fünf Prozent der Betroffenen kann die Krankheit die Atmung lähmen und damit zum Tod führen.

Der Polio-Virus wird vor allem durch Fäkalien übertragen. Aber es sind auch Infektionen von Mensch zu Mensch oder über versuchtes Wasser beziehungsweise Essen möglich.

Trotzdem: In Deutschland ist der letzte Fall laut dem Robert-Koch-Institut 1992 dokumentiert worden. Experten führen das auch auf die flächendeckende Impfung mit einem inaktiviertem Poliomyelitis-Impfstoff zurück. Die Ständige Impfkommission empfiehlt diese - auch bei Reisen in betroffene Länder. Denn immer noch kann das Virus durch Reisende nach Deutschland eingeschleppt werden.

Merkel ruft zum Impfen auf

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Welt-Polio-Tag am 28. Oktober daher zum Impfen aufgerufen. Es gelte, Risiken von schwierigen Erkrankungen zu vermeiden, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Früher hätten viele Menschen unter Kinderlähmung gelitten, so Merkel. Die Impfungen dagegen hätten sich als sehr wichtig herausgestellt. Seit langem habe es in Deutschland keinen neuen Fall gegeben, und sie hoffe, "dass das so bleibt".

Impfstoffe würden ständig weiter entwickelt und seien für die allermeisten Menschen heute gut verträglich, so die Kanzlerin. "Wir wissen zum Beispiel bei Masern, dass wir zum Teil auch wieder steigende Fälle haben, und da kann das Impfen wirklich helfen."

Der Forderung nach einer Impfpflicht schloss sich Merkel nicht an. "Die Hürden für den Staat, so eine Verpflichtung auszusprechen, sind aus guten Gründen in Deutschland recht hoch."

