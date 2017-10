Monica Lewinsky: Ihre Mutter hatte Angst, dass sie sich umbringt

Als der Sex-Skandal um den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton (71, "Mein Leben") den Weg in die Öffentlichkeit fand, wurde in erster Linie einstimmig darüber spekuliert, welche politischen und sozialen Folgen der Seitensprung im "Oral Office" für den damals mächtigsten Mann der Welt haben könnte. Über das Schicksal der Praktikantin Monica Lewinsky (44) machte man sich damals weit weniger Sorgen, verwandelte ihren Namen stattdessen zur gängigen Pointe eines dreckigen Altherrenwitzes. In der neuesten Folge der US-Sendung "Doctor Oz", zu der nun ein erster Einblick gegeben wurde, berichtet Lewinsky von den gravierenden Folgen für ihr Leben.

Über Monate hinweg im absoluten Zentrum der Öffentlichkeit zu stehen und durch den Kakao gezogen zu werden - ihre Situation habe sich sehr schnell ausweglos angefühlt: "Es gab einige Momente, in denen ich nicht dachte, dass ich es schaffen würde. In den ersten Wochen der Untersuchung stellte meine Mutter sicher, dass ich nur bei offener Tür dusche. Denn sie machte sich Sorgen, dass ich mir sonst das Leben nehmen könnte."

Späte Reue

In jenem Moment, als ihre Affäre mit Clinton ans Licht kam, sei ihr altes Leben quasi beendet gewesen: "Ich ging als Privatperson in einer Nacht ins Bett und wachte am kommenden Tag zu einer weltweiten Demütigung auf", so Lewinsky. Gerade für Late-Night-Formate war die Story ein gefundenes Fressen und Quell unzähliger Gags auf ihre Kosten.

Aber es habe auch Menschen gegeben, die sich bei ihr dafür entschuldigt haben. Einer davon sei ihrer Aussage nach David Letterman (70) gewesen, quasi der Ur-Vater der modernen Late-Night-Unterhaltung. "Ich erinnere mich nicht an die genauen Worte", gesteht Lewinsky im Video. "Aber ich glaube er hat gesagt, dass er es bereut, mich auf die Art verhöhnt zu haben, wie er es getan hat." Auch andere Showgrößen, die sie allerdings nicht namentlich nannte, hätten sich inzwischen bei ihr entschuldigt.