Mainz - Frankfurt im Live-Stream: 1. Bundesliga online sehen, so geht's

Anpfiff zum Match zwischen Mainz und Frankfurt ist um 20.30 Uhr

Das Rhein-Main-Derby gibt es auch im Live-Stream zu sehen

Das Video oben zeigt, wie ihr die Bundesliga live im Internet verfolgen könnt

Mainz - Frankfurt im Live-Stream: In der Fußball-Bundesliga kommt es am Freitagabend zum Rhein-Main-Derby zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Die 05er haben in der ersten und zweiten Liga noch nie ein Heimspiel gegen den großen Nachbarn aus Hessen verloren.

Den bislang einzigen Frankfurter Sieg in Mainz gab es in der Saison 1986/87 im DFB-Pokal. "FĂŒr mich ist es definitiv ein Derby, sogar ein Top-Derby", sagte der Mainzer Trainer Sandro Schwarz.

FĂŒr Kevin-Prince Boateng ist es erst sein zehntes Bundesliga-Spiel fĂŒr seinen neuen Verein. Doch der schillernde Fußball-Profi mit so illustren Karrierestationen wie dem AC Mailand und Tottenham Hotspur in seiner Vita hat bei der Eintracht in nur kurzer Zeit eine enorme Bedeutung gewonnen.

Das wird er am Freitag ab 20.30 Uhr wohl erneut unter Beweis stellen wollen.

So könnt ihr die Mainz - Frankfurt im Live-Stream sehen

FĂŒr das Derby gilt dieselbe Regel wie an den ĂŒbrigen Spieltagen: Die Freitagsbegegnung sehen Fußball-Fans im Stadion - oder beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra. Mit dem “Eurosport Player” können Interessierte die Begegnung zwischen Mainz und Frankfurt im Live-Stream stehen. Dieser ist aber nur mit einem monatlichen Abonnement verfĂŒgbar:

â–ș Mainz 05 - Eintracht Frankfurt im Live-Stream (nur mit Abo)

Anhören lĂ€sst sich das Spiel bei Amazon Music. Auch hierfĂŒr ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig:

â–ș Das Erstliga-Spiel anhören (nur mit Abo)

(Mit Material der dpa)