Preisverleihung in Madrid: Letizia zeigt ihr Stilbewusstsein

Königin Letizia von Spanien (45) legte bei einer Preisverleihung in Madrid einen eleganten Auftritt hin. Die 45-Jährige trug einen burgunderfarbenen Jumpsuit aus Seide, den sie mit spitzen, hohen Pumps in der gleichen Farbe kombinierte. Ein breiter Gürtel betonte ihre schlanke Taille. Auch den Lippenstift im dunklen Rotton hatte Letizia passend zu ihrem ärmellosen Outfit mit V-Ausschnitt gewählt.

Als Accessoires dienten der Ehefrau von König Felipe VI. (49) große Ohrringe in Weißgold. An ihrem linken Arm trug sie ein breites silbernes Cartier-Band. Letizia hatte zudem eine Clutch aus Samt in Rot und Pink bei sich. Ihre dunklen Haare fielen ihr aus dem Mittelscheitel in großen Wellen auf die Schultern.

