Jeder dritte Herzinfarkt endet tödlich

Durch Warnsignale des Körpers könnte aber eine frühzeitige Erkennung möglich sein

Welche Signale das sind, seht ihr oben im Video

Laut der deutschen Herzstiftung haben knapp 300.000 Menschen jährlich in Deutschland einen Herzinfarkt. Jeder dritte endet tödlich. In manchen Fällen kann man aber an gewissen köperlichen Warnsignalen erkennen, ob ein Infarkt kurz bevor steht.

Studie mit 800 Überlebenden offenbart mögliche Symptome

In einer Studie am American College of Physicians wurden 800 Überlebende eines Herzinfarktes befragt, welche Beschwerden vor dem Herzinfarkt besonders häufig waren. Auch die Aussagen der Angehörigen und die der behandelnden Ärzte wurden aufgenommen.

► 1. Schmerzen in der Brust

► 2. Atembeschwerden

► 3. Herzklopfen

► 4. plötzlich niedriger Blutdruck und Bewusstlosigkeit

► 5. weitere Beschwerden wie Übelkeit, Bauch- oder Rückenschmerzen

Natürlich müssen diese Symptome nicht immer mit einem Herzinfarkt einhergehen. Trotzdem sollte man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen und präventiv einen Arzt aufsuchen.

(nsc)