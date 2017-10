Gründer zeigt Bill Gates sein Laptop - dann gibt ihm der Microsoft-Gründer 35 Millionen Dollar

Ein junger Unternehmer kann Bill Gates seine Plattform ResearchGate vorstellen

Dabei kommt es zu einem heiklen Moment - denn Ijad Madisch hat nur einen Mac

Bill Gates - Microsoft-Gründer, zweitreichster Mensch der Welt und Tech-Ikone. Ihn kennenzulernen, kann für Tech-Gründer ein Wendepunkt sein.

Ijad Madisch war daher auf das Treffen mit Gates vorbereitet - doch gleich zu Beginn wurde es heikel. Das verriet der Gründer des Forscher-Netzwerks ResearchGate auf der Digital-Konferenz DLD in Berlin dem Nachrichtenportal "Focus Online" .

Madisch hat eine Plattform gegründet, auf der sich Wissenschaftler weltweit austauschen und vernetzen können. Um sie Gates zu zeigen, holte der junge Gründer seinen Laptop hervor - ein MacBook.

Gates: "Ach, das ist ja nur ein Mac"

"Bill Gates wollte auf dem Bildschirm nach rechts wischen, aber es funktionierte nicht", sagte Madisch. Als der Microsoft-Chef schließlich genauer hinsah, sagte er: "Ach, das ist ja nur ein Mac."

Das Unternehmen selbst konnte Gates jedoch offensichtlich begeistern. Er investierte schließlich 35 Millionen US-Dollar in ResearchGate.

Das DLD (Digital Life Design) ist eine der renommiertesten Konferenzen der Digital-Branche. Unternehmer wie Slack-Gründer Stewart Butterfield, Tech-Investor Klaus Hommels und viele andere waren auch beim DLD in Berlin vertreten, das am Donnerstag und Freitag erstmals Station in der Hauptstadt machte.

