Stefan Zauner spendet die Einnahmen der Single "Da ist Licht"

Der Ex-"Münchner Freiheit"-Sänger Stefan Zauner (65) hat mit seiner Frau Petra Manuela nicht nur sein zweites Liebesglück gefunden, sondern auch eine musikalische Seelenverwandte. Das Paar kann auf einige erfolgreiche Singles zurückblicken und landete mit ihren Duett-Songs "Tick Tack", der auf Zauners allerersten Solo-Album "Zeitgefühl" veröffentlicht wurde, sogar einen kleinen Überraschungserfolg. Nun veröffentlichte das Duo ihr erstes Best-Of-Album "So weit, so gut", auf dem neben allen Hits auch neue Songs zu finden sind.

So wie der Song "Da ist Licht". Ein Lied mit einer zutiefst positiven Botschaft, mit dem die Musiker nun auch Gutes tun wollen. Denn der Reinerlös sämtlicher Einnahmen geht an die Stiftung der Kinderklinik München Schwabing. "Wir wollen damit einen kleinen Beitrag leisten für die Unterhaltung der Kinder, die ein Krankenhaus normalerweise nicht bieten kann wie Spielzeug, einen Spielplatz oder Übernachtungsmöglichkeit für die Eltern", sagte das Paar gegenüber der Nachrichten-Agentur spot on news zu der Aktion.

