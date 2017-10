Ellen DeGeneres twittert über Katy Perrys Brüste - das sorgt für Kritik

Der Fall Harvey Weinstein (65) sensibilisiert die Gesellschaft. Das musste nun auch Ellen DeGeneres (59) am eigenen Leib erfahren. Die berühmte lesbische Moderatorin gratulierte am Mittwoch Katy Perry (33) via Instagram zu ihrem Geburtstag. Dazu postete sie ein Foto, auf dem Ellen zwischen Sharon Stone und Perry steht, und der "Bon Appétit"-Sängerin mit offenen Mund ins Dekolleté schaut. DeGeneres, eine öffentliche Kritikerin von Weinstein, kommentierte dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, @KatyPerry! Es ist Zeit, die großen Luftballons rauszuholen."

Happy birthday, @KatyPerry! It’s time to bring out the big balloons! A post shared by Ellen (@theellenshow) on Oct 25, 2017 at 10:48am PDT

Was sicher als Witz gedacht war, kam bei einigen Fans gar nicht gut an. In den Kommentaren heißt es vor allem von männlicher Seite: "Wenn ein berühmter Typ das gepostet hätte, wäre er dafür gegrillt worden" oder "Stellt euch vor ein Mann hätte das bei einer Frau gemacht? Muss ein Privileg von Lesben sein". Ein anderer User bringt einen Vergleich mit dem US-Präsidenten in Spiel: "Aber Trump ist grob. Heuchlerisch?", heißt es da. Und auch so manche Frau findet das Posting vermessen: "Ellen, ich liebe dich, aber das ist Belästigung...", schreibt eine Userin.

Auch ein paar berühmte Männer fanden den Beitrag von Ellen unangebracht. So tweetete etwa Schauspieler Michael Rapaport (47, "Prison Break"): "Wenn ein Mann das getan hätte, wäre die Welt zum Stillstand gekommen". Und der britische Moderator und Trump-Vertraute Piers Morgan (52) spekulierte, dass wenn ein Mann das gemacht hätte, Ellen eine der ersten gewesen wäre, die "sexistisches Schwein" gerufen hätte, berichtet die "New York Post". Ellen DeGeneres selbst hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.