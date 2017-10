iPhone X kann ab 27. Oktober vorbestellt werden - wann der Verkauf startet

"Unsere Vision war schon immer ein iPhone, das nur aus Display besteht", erzählt Apple über das neue iPhone X. Diese Faszination für das neue iPhone, dessen Vorderseite quasi wirklich nur aus einem Bildschirm besteht, können Endkunden nun bald selbst erleben. Das Warten hat am 3. November offiziell ein Ende, wenn das iPhone X auf den Markt kommt. Wer sich auf jeden Fall eines der Geräte sichern möchte, der kann ab dem heutigen 27. Oktober vorbestellen.

Und das wird vermutlich auch nötig sein, wenn man direkt zum Start ein iPhone X in der Hand halten möchte. Die Vorbestellphase startet auf "apple.com/de" um genau 09:01 Uhr deutscher Zeit. In jedem Fall heißt es schnell sein, denn für gewöhnlich sind die im Netz vorbestellbaren Geräte rasch vergriffen.

Keine Lust zu warten? Hier können Sie schon jetzt das iPhone 8 und iPhone 8 Plus bestellen

Camping angesagt

Am kommenden Freitag startet dann in den Apple Stores um 08:00 Uhr offiziell der Verkauf. Apple rät seinen Kunden "frühzeitig vor Ort zu sein". Denn wie gewohnt wird es vermutlich auch beim iPhone X genügend Fans geben, die schon in der Nacht zum 3. November vor ihrem lokalen Store kampieren. Wer zu spät kommt, der muss sich dann voraussichtlich etwas gedulden, bis die zweite Charge an neuen Smartphones erhältlich ist.