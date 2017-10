Comedypreis im Live-Stream: Aufzeichnung der Gala online sehen, so geht's

Der Deutsche Comedypreis 2017 wurde am Dienstag verliehen - jetzt könnt ihr die Gala auch im Live-Stream sehen

Das Video oben zeigt, wie ihr RTL online sehen könnt

Der Deutsche Comedypreis 2017 im Live-Stream: Die besten deutschen Comedians wurden in Köln ausgezeichnet. In zwölf Kategorien bekamen die lustigsten Frauen und Männer die Preise bereits am Dienstag verliehen.

Als "Beste Komiker(in)" wurde im fünften Jahr in Folge Carolin Kebekus ausgezeichnet. Sie setzte sich gegen ihre vier männlichen Mit-Nominierten durch. "Ich freue mich, dass ich jetzt nicht nur für eine Frau lustig bin, sondern auch lustiger als alle Männer", sagte sie.

Und ein Highlight: Hape Kerkeling ließ es sich nicht nehmen nach dreijähriger Bühnenabstinenz zum Deutschen Comedypreis zu kommen.

Wie ihr den Deutschen Comedypreis im Live-Stream sehen könnt

Bereits am Dienstagabend moderierte Chris Tall die Gala. Am Freitag zeigt RTL ab 20.15 Uhr die Aufzeichnung im Free-TV und im Live-Stream. Diesen finden Internetnutzer auf dem Sender eigenen Portal "TVnow", jedoch ist zum Abruf ein Abonnement nötig.