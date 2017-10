Amazon Prime im Oktober: Diese Filme und Serien sind neu dabei

Alle Highlights der Woche bei Amazon

Was sind die besten Neustarts?

Diese Woche neu dabei: "Girls' Night Out" und "Hail, Caesar!"

Was lohnt sich und was nicht? isnotTV, Partner von HuffPost, stellt deshalb jede Woche hier die besten Neustarts auf Amazon vor.

Weiter unten kannst du selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr ĂĽber deine Streaming-Lieblinge erfahren.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Starke Frauen, verrückte Frauen, Werwölfe und schräge Vorfälle: Amazon hat sie diese Woche alle! Zwei ungleiche Schwestern schmeißen eine zerstörerische Abschiedsparty in "Sisters” und auch bei "Girls’ Night Out” verläuft der Partyabend nicht unbedingt so, wie er es sollte.

Eine kranke Frau setzt sich in der zweiten Staffel von "One Mississippi” mit ihrem bisherigen Leben auseinander und bei der Rettung eines Schauspielers in "Hail, Caesar!” geht einfach alles schief.

Halloween lässt übrigens grüßen, die fünfte Staffel von "Wolfblood - Verwandlung bei Vollmond” ist nun verfügbar.

Die Schwestern Maura (Amy Poehler) und Kate (Tina Fey) könnten nicht verschiedener sein: Während Maura verantwortungsvoll ist und als Krankenschwester arbeitet, wird die freche Kate aus jedem Job entlassen und auch ihre Teenagertochter Haley (Madison Davenport) nimmt sie nicht ernst.

Eines Tages rufen die Eltern an, damit die Schwestern zu ihrem Heimatort zurückkehren und ihre alten Zimmer ausräumen, denn das Haus soll verkauft werden.

Angekommen, schwelgen sie in Erinnerungen und hegen einen Plan aus: Sie feiern bei sturmfreier Bude eine wilde Abschiedsparty - in der Hoffnung, dass die Eltern das verwüstete Haus nicht mehr verkaufen können.

Die Eltern der 14-jährigen Maddy (Aimee Kelly) sind halb Mensch, halb Wolf. Immer bei Vollmond, Stress oder Aufregung verwandeln sie sich in Wölfe.

Maddy und ihre Freunde Shannon (Louisa Connolly-Burnham) und Tom (Kedar Williams-Stirling) gelten in ihrem Ort Stoneybridge als Sonderlinge.

Als Rhydian (Bobby Lockwood) neu an die Schule kommt, merkt Maddy sofort, dass an ihm etwas anders ist. Auch er kann sich in einen Wolf verwandeln, was in Stoneybridge schnell fĂĽr Aufregung sorgt.

Tig (Tig Notaro) kehrt nach dem Tod ihrer Mutter von Los Angeles in ihre Heimat Bay St. Lucille in Mississippi zurĂĽck, wo sie sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen muss, denn Tig hat Brustkrebs.

In Bay St. Lucille lässt sie sich auf eine schmerzhafte, jedoch amĂĽsante Reise ein, bei der sie die unbequeme Wahrheit ĂĽber ihre Familie und sich selbst erfährt. Â

Jess (Scarlett Johansson), Blair (Zoë Kravitz), Alice (Jillian Bell) und Frankie (Ilana Glazer) haben sich seit dem College vor 10 Jahren nicht mehr gesehen und treffen sich anlässlich Jess’ Junggesellinnenabschied wieder in Miami, wo sie mit Alkohol, Drogen und Männern die Sau rauslassen.

Doch als Alice mit dem gutaussehenden Jay (Ryan Cooper) auf Tuchfühlung gehen will, kommt dieser versehentlich zu Tode. Jetzt müssen die Mädels diesen Vorfall irgendwie unter den Tisch kehren.

1950er, Kalifornien: "Capitol Pictures” ist die erfolgreichste Produktionsfirma und der berühmte Regisseur Laurence Lorenz (Ralph Fiennes) dreht den Monumentalfilm "Hail, Caesar!”.

Ausgerechnet der Superstar-Schauspieler Baird Whitlock (George Clooney) verschwindet spurlos. Es kommt heraus, dass er entführt wurde und eine Lösegeldsumme von 100.000 Dollar gefordert wird.

Daraufhin engagiert das Studio Hollywoods Problemlöser Nummer Eins, Eddie Mannix (Josh Brolin), der das Verschwinden um jeden Preis vertuschen und Baird wiederfinden soll. Dabei geht jedoch so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann.

John Wick (Keanu Reeves) will sich eigentlich zurück in den Ruhestand verabschieden, doch als sein ehemaliger Kollege (Peter Stormare) eine mysteriöse Organisation von Killern übernehmen will, ist er durch einen Blutschwur zur Unterstützung gezwungen.

Dabei wird Wick in Rom auf die Abschussliste gesetzt und von den gefährlichsten Killern der Welt gejagt. Doch Wick weiß, wie man tödliche Feinde ausschaltet.

Die CBS-Sitcom erzählt von Polizist Kevin (Kevin James), der mit seiner Frau und Kindern in New York lebt. Wegen zu hoher Ausgaben muss Kevin Security-Jobs annehmen, doch keiner der vielen Berufe sagt ihm zu.

So nimmt er im Lauf der Serie immer wieder Jobs an und kĂĽndigt wieder. Dazu tauchen, wie es immer ist, noch weitere Probleme auf.

Während eines Linienfluges kommt es zu einer Fehlfunktion, bei der ein Absturz unausweichlich scheint. Doch Pilot Whip Whitaker (Denzel Washington) schafft es sogar bei einem Unwetter die Maschine mit einem heldenhaften Manöver zu landen und somit hunderten Menschen das Leben zu retten.

Nachfolgende Untersuchungen zum Fall zeigen jedoch, dass der Pilot während des Fluges unter Drogen- und Alkohleinfluss stand. Seine einst gefeierte Heldentat könnte nun zu einer Anklage vor Gericht führen, Whip kann die Finger vom Alkohol aber trotzdem nicht lassen.

Diese Erinnerung verfolgt Libby Day (Charlize Theron) fĂĽr den Rest ihres Lebens: Vor 30 Jahren musste sie die brutale Hinrichtung ihrer Familie erleben.

Vor Gericht beschuldigte sie ihren Bruder Ben (als Kind: Tye Sheridan), an der Tat beteiligt gewesen zu sein, woraufhin er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde.

Noch immer lässt Libby dieses traumatische Erlebnis nicht los, also schließt sie sich dem "Kill Club” an, der aus Ex-Polizistin sowie Detektiven besteht. Gemeinsam wühlen sie den Fall nochmal auf. Ist Libby’s Bruder Ben unschuldig?

Nick, ein blauer Fuchs, Raupe Rick, Emily, das violette Bärenmädchen und Igel Hannes leben in Tumble Leaf und erleben jeden Tag kindgerechte Abenteuer, an deren Ende naturwissenschaftliche Erkenntnisse stehen.

► Förderung von Spiel, Spaß am Lernen und das Verständnis für die Welt.

Tausend Jahre nach Zerstörung der Zivilisation: Nachdem weite Teile der Welt nach dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen unbewohnbar sind, haben sich die Menschen verändert und leben durch den Verlust der Technologie in einer mittelalterlich geprägten Welt.

Jetzt liegt das Schicksal der Welt in den Händen von drei jungen Helden: Einer Elfenprinzessin (Poppy Drayton), einem wilden Nomadenmädchen (Ivana Baquero) und einem Halb-Elf (Austin Butler).

In der neuen Superhelden-Serie entdeckt der nicht so mutige Buchhalter Arthur (Griffin Newman) eines Tages, dass ein längst totgeglaubter Superschurke seine Stadt beherrscht.

Arthur schließt ein Bündnis mit einem merkwürdigen, blauen Superhelden namens The Tick (Peter Serafinowicz), um die Verschwörung aufzudecken. Doch Arthur hat psychische Probleme. Existiert The Tick nur in seiner Einbildung?

Die Neuauflage der Kultserie mit David Hasselhoff ist mit junger und attraktiver Besetzung zurück. Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) ist Anführer eines Rettungsschwimmer-Teams in Malibu und hat alle Hände voll zu tun.

Vor allem Neuzugang Matt Brody (Zac Efron) macht ihm Sorgen und eigentlich kann er ihn auch einfach nicht leiden. Summer (Alexandra Daddario) allerdings ist von ihm mehr als angetan und auch die Kollegen Ronnie (Jon Bass), C.J. (Kelly Rohrbach) und Stephanie (Ilfenesh Hadera) kämpfen neben den Wellen mit Problemen und Liebschaften.

Doch als Mitch und Matt kriminellen Machenschaften an ihrem Strand auf die Schliche kommen, mĂĽssen sie trotz Verfeindung als Team zusammenhalten und an einem Strang ziehen.

Der elfjährige Felix (Oskar Keymar) ist schon von mehreren Schulen geflogen und die Otto-Leonhard-Schule soll der letzte Ausweg sein. Die Jungs akzeptieren ihn jedoch nicht.

Er muss Mutproben bestehen, um akzeptiert zu werden und auch die Lehrerin Dr. Schmitt-Gössenwein (Anja Kling) ist unausstehlich.

Bloß in Ella (Lina Hüesker) findet er eine neue Freundin. Für eine der Mutproben soll Felix nachts in die Schule einbrechen, wobei er ausgerechnet von Dr. Schmitt-Gössenwein angetroffen wird.

Noch bevor sie ihre strafenden Worte beenden kann, schrumpft sie mysteriöserweise auf winzige Größe und findet fortan Zuflucht in Felix’ Rucksack. Wie kann man diesen Vorfall rückgängig machen?

➨ Das könnte euch auch interessieren: Netflix: Diese Serien und Filme sind im Oktober neu dabei

Thomas Hugh Bell (David Calder) organisiert auf Wunsch seiner wissbegierigen Tochter Gertrude (Nicole Kidman) im Jahre 1902 einen Aufenthalt bei Verwandten in Teheran, weil sie nicht im verregneten England versauern will.

Auf ihrer Reise verliebt sie sich unsterblich in den mittellosen Diplomaten Henry Cadogan (James Franco). Doch der Vater untersagt die EheschlieĂźung, so nimmt die Beziehung ein Ende und Gertrude verschreibt sich dem Reisen.

Neben wissenschaftlichen Arbeiten übernimmt sie einen politischen Posten und wird immer bedeutender für die örtlichen Machthaber, aber auch für die Briten.

Nach einem Wolfsbiss entdeckt Außenseiter Scott McCall (Tyler Posey) außergewöhnliche Fähigkeiten an sich. Scott ist ein Werwolf und hat eine nahezu unwiderstehliche Anziehungskraft an das andere Geschlecht erworben.

Somit ist er vom AuĂźenseiter zum Star der Schule geworden - inklusive Neider. Ist der Biss ein Fluch oder ein Segen?

James Bond (Daniel Craig) ist wieder auf einer nicht genehmigten Solo-Mission unterwegs, nachdem er rätselhafte Botschaften aus seiner Vergangenheit erhielt.

Er trifft in Rom die wunderschöne, eiskalte Witwe Lucia Sciarra (Monica Bellucci) mit deren Hilfe er einer finsteren Geheimorganisation namens "Spectre" auf die Spur kommt.

Bond bittet Moneypenny (Naomie Harris) und den Technikexperten Q (Ben Whishaw), die Tochter, Madeleine Swann (Léa Seydoux), seines alten Erzfeindes Mr. White (Jesper Christensen) aufzuspüren, denn nur sie hat die entscheidende Information, das Mysterium hinter Spectre zu lüften und den mysteriösen Mann (Christoph Waltz) dahinter dingfest zu machen.

Basierend auf dem Roman "Washington's Spies: The Story of America's First Spy Ring“ von Alexander Rose spielt die Serie "Turn" im Jahre 1778.

Der New Yorker Farmer Abe Woodhull (Jamie Bell) verbĂĽndet sich mit einer Gruppe von Freunden aus der Kindheit, um die Spionagegruppe "The Culper Ring" zu grĂĽnden.

Sie verschreiben sich dem Ziel, im Kampf um nationale Unabhängigkeit das Blatt zugunsten der Kolonien zu wenden.

2010: Die Ölbohranlage Deepwater Horizon steht vor dem Durchbruch. Mehr als 100 Millionen Barrel Öl sollen nur 70 Kilometer vom US-Festland entfernt direkt aus dem Golf von Mexiko befördert werden.

Chef-Techniker Mike Williams (Mark Wahlberg) und Jimmy Harrell (Kurt Russell) werden damit beauftragt, mit ihren Teams die Bohrung vorzubereiten, doch dabei bemerken sie, dass der Druck auf das Bohrloch viel zu hoch ist, um bedenkenlos fortfahren zu können.

Ihre Warnungen werden ignoriert und so kommt es zum katastrophalen "Blowout". Gewaltige Explosionen und ins Meer austretendes Ă–l schlieĂźen ĂĽber 120 Menschen auf der Bohrinsel ein und Williams und seinen Leuten bleibt nicht viel Zeit, Ăśberlebende und Verletzte zu retten.

Vor 15 Jahren kehrte Stefan (Lucas Gregorowicz) seiner Heimatstadt Würzburg den Rücken, um seinen Traum von einer Strandbar in der Karibik zu verwirklichen. Stattdessen schlug er eine ganz andere Laufbahn ein - er machte Karriere als Anwalt, lebt in Dubai und steht kurz vor der Hochzeit mit Geschäftsfrau Yasemin (Melanie Winiger).

Da ihm dafür die Geburtsurkunde fehlt, reist er in seine Heimat und trifft dabei auf seinen alten Kumpel Kai (Moritz Bleibtreu), mit dem er einst den Cannabis-Pizzalieferservice "Lammbock” betrieb. Der auf dem Jugendtrip hängengebliebene Kai betreibt inzwischen den ranzigen Asia-Lieferservice "Lommbock” und führt dabei Stefan zurück auf einen längst vergessen geglaubten Weg.

Daniel Blake (Dave Johns) hat als anständiger Durchschnittsengländer immer seine Steuern bezahlt, doch als er sehr krank wird, ist Daniel plötzlich auf Sozialhilfe angewiesen. Der Staat will sie ihm nicht gewähren und die bürokratischen Hindernisse aus Anträgen, Bestimmungen und Behördengängen hören nicht auf.

Gemeinsam mit Katie (Hayley Squires) und ihren Kindern Daisy (Brianna Shann) und Dylan (Dylan McKiernan) trotzen sie den Behörden und bekommen viel Solidarität von anderen Menschen.

Nach zwölf Jahren Abwesenheit kehrt der Schriftsteller Louis (Gaspard Ulliel) in seine Heimat zurück, weil er sterbenskrank ist und nicht mehr lange zu leben hat. Deswegen will er seine Familie noch einmal sehen.

Doch die Begegnung ist nicht so einfach, weil bei dem Familiennachmittag mit seiner Mutter (Nathalie Baye), Schwester Suzanne (Léa Seydoux), Bruder Antoine (Vincent Cassel) und dessen Ehefrau Catherine (Marion Cotillard) reißen alte Wunden auf und kochen längst vergessene Fehden wieder hoch. Für Louis Nachricht hat jedoch niemand ein offenes Ohr.

In der Fortsetzung zu den Horrorfilmen "The Ring” und "The Ring 2” sucht der Geist des Mädchens Samara wieder die Leute in einer Videobotschaft heim. Jeder, der das Video sieht, muss innerhalb der nächsten sieben Tage sterben.

Auch Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) befürchtet, dass ihr Freund Holt (Alex Roe) dieses Video gesehen hat, denn sie kann ihn seit Tagen nicht erreichen. Es stellt sich heraus, dass er sich in einem außerplanmäßigen Kurs des Biologie-Professors Gabriel (Johnny Galecki) eingeschrieben und im Zuge dessen an einem geheimnisvollen Projekt teilgenommen hat.

Gabriel erstand kurze Zeit zuvor einen Videorekorder mit der Videokassette, die die Aufschrift "Play Me” enthielt. Hat Holt das Video gesehen?

Der für tot gehaltene Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) kehrt aus seinem selbstauferlegten Exil zurück, um erneut als Geheimagent für die US-Regierung zu arbeiten. Diesmal muss er eine unaufhaltsame Waffe namens "Die Büchse der Pandora” ausfindig machen.

Doch zeitgleich wollen auch Xiang (Donnie Yen) und seine Henker die tödliche Waffe in ihren Besitz bringen. Schon bald findet sich Xander mit seinem neuen Team kampfbereiter Profis in einer letalen Verschwörung wieder.

➨ Das könnte euch auch interessieren: Netflix im Oktober: Folgende Serien und Filme sind neu erschienen

(luca)