Diese 13 Bilder zeigen wunderbar ehrlich Momente, die bestimmt fast jedes Paar schon erlebt hat

Ihre Beziehung hat Yehuda viel Inspiration geliefert für seine Comic-Illustrationen die unter dem Titel “One of Those Days" erscheinen. (Bild: Yehuda Devir) | Yehuda Devir

Yehuda und Maya Devir sind seit acht Jahre zusammen

Beide sind Illustratoren und Grafikdesigner aus Israel

Gemeinsam zeigen sie in lustigen und liebevollen Comic-Illustrationen, wie ihr Alltag zusammen aussieht

Yehuda Devir und seine Frau Maya sind seit acht Jahren zusammen - eine lange Zeit mit vielen Hoch und Tiefs und allem, was dazwischen liegt.

Ihre Beziehung hat dem Künstler viel Inspiration geliefert für seine Comic-Illustrationen, die unter dem Titel “One of Those Days” erscheinen. Sie zeigen auf humorvoll-liebenswerte Weise das tägliche Leben des Paares. Wahrscheinlich werden sich sehr viele von euch in den Situationen wiederfinden.

Der KĂĽnstler lebt mit seiner Frau in Tel Aviv, oft arbeiten sie gemeinsam an der Comic-Reihe. Sie hilft ihm bei der Entwicklung des Konzepts, gestaltet den Bildaufbau und sucht die Farben aus. Yehuda illustriert dann das komplette Bild.

Alle Illustrationen der Reihe beruhen auf Momenten und Erfahrungen, die das Paar tatsächlich miteinander erlebt hat.

“Wir zeichnen keine Momente, die uns nicht wirklich passiert sind. Das würde den Storys die Glaubwürdigkeit nehmen”, sagte Yehuda der HuffPost. Auf Instagram hat sein Account inzwischen über 828.000 Follower.

Die Devirs haben sich während ihrer Zeit im Militär kennen gelernt und angefreundet. Erst später verliebten sie sich ineinander.

“Unsere Beziehung funktionierte von Anfang an. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir davor schon sehr eng befreundet waren”, sagt Yehuda. “Wir respektieren uns und akzeptieren die guten und die schlechten Seiten des anderen."

Hier sind 13 Momente, die bestimmt schon viele Paare miteinander erlebt haben.

1. Jaja, immer diese Haare.

2. Manchmal ist der andere von etwas besessen, das man selbst nicht so ganz versteht.

3. Und manche Angewohnheiten des anderen treiben einen in den Wahnsinn.

4. Die Geburtstagseuphorie des anderen ist schwer zu ertragen, wenn man sich selbst alt fĂĽhlt.

5. Ihre Nähe ist das beste Beruhigungsmittel an stressigen Tagen

6. Zusammen zu Hause Sport machen klappt oft nicht so gut wie erwartet

7. Jeder hat seine Stärken - und seine Schwächen.

8. NatĂĽrlich weiĂź man in einer Beziehung auch ganz genau, wann Jahrestag ist - auch wenn das Handy ab und zu mal hilft.

9. FĂĽr den anderen da zu sein, wenn er zu betrunken ist zum Gehen, ist wahre Aufopferung.

10. Die Ruhe zu bewahren, wenn sie mal wieder nichts zum Anziehen hat, auch.

11. Nichts geht ĂĽber eine Kuschel-Session auf der Couch.

12. So ein Friseurbesuch kann schon mal sehr dramatisch enden.

13. Nach einem Streit braucht man Zeit.

Dieser Artikel erschien ursprĂĽnglich in der HuffPost US und wurde von Martina Zink aus dem Englischen ĂĽbersetzt und bearbeitet.

