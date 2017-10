So spannend wird "Trugspur - Der Usedom-Krimi" im Ersten

20:15 Uhr, Das Erste: Trugspur - Der Usedom-Krimi, Krimi

Die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) hat sich mit der jungen Polin Halina Czechowska (Agnieszka Piwowarska) angefreundet. Als Halina operiert werden muss, passt Karin auf deren achtjährigen Sohn Tomasz (Olgierd Kopec) auf. Als sie sich mit dem Jungen im Auto auf den Heimweg macht, kommt ihnen in der Nähe des Hafens ein Falschfahrer entgegen. Karin versucht auszuweichen - vergeblich: Ihr Pick-up überschlägt sich. Als die ehemalige Staatsanwältin wieder zu sich kommt, ist Tomasz verschwunden.

20:15 Uhr, VOX, Robin Hood, Abenteuerfilm

Im England um 1200 ist Robin Longstride (Russell Crowe) Bogenschütze im Heer von König Richard Löwenherz. Bei dem Versuch, eine französische Burg einzunehmen, wird Löwenherz von einem Pfeil getroffen. Der Tod des Königs ist für Robin und seine drei Mitstreiter Grund genug, nach England zurückzukehren. Doch der Eingriff in einen Überfall auf eine Gruppe von Kreuzrittern kostet auch Robins Freund und Vertrauten Robert Loxley das Leben. Dessen Tod weist ihm eine neue Bestimmung zu: Die Krone nach England bringen und Loxleys letzten Wunsch erfüllen.

20.15 Uhr, kabel eins: Neues vom Wixxer, Komödie

Ein neuer Wixxer geht um und versetzt London in Angst und Schrecken! Inspector Very Long (Bastian Pastewka) und Chief Inspector Even Longer (Oliver Kalkofe) sind ihm auf den Fersen, doch zunächst wird der enttarnte alte WiXXer Rather Short eines der ersten Opfer. Des WiXXers neue Todesliste ist schockierend: Neben Inspector Very Long soll auch Even Longers heimliche Liebe Victoria (Christine Paul), die Tochter des ehemaligen Scotland-Yard-Chefs Lord Dickham, binnen 24 Stunden das Zeitliche segnen.

20:15 Uhr, RTL II, Die Kochprofis - Einsatz undercover, Gastrosoap

Bereits vor fünf Jahren war die "Turmbaude" von Betreiberin Mandy (48) kein Erfolgsgeschäft. Der Köchin fehlte es an Struktur, Knowhow - und Gästen. Der Rat der Kochprofis war damals vor allem eines: eindeutig. Mandy sollte die Ausflugsgaststätte schließen und voll auf ihr zweites Standbein, einen Imbiss, setzen. Ob ihr Einsatz etwas bewirken konnte, wollen Andi Schweiger, Frank Oehler und Gastköchin Meta Hiltebrand jetzt mit versteckter Kamera und perfekter Tarnung herausfinden.

22:05 Uhr, kabel eins, Jerry Cotton, Actionkomödie

Für FBI-Ermittler Jerry Cotton (Christian Tramitz) wird es eng: Ihm soll der Mord an der New Yorker Unterwelt-Größe Sammy Serrano alias "Der Puppenspieler" angehängt werden. Um das Komplott auffliegen zu lassen, muss sich Cotton notgedrungen mit dem nervigen FBI-Frischling Phil Decker (Christian Ulmen) zusammentun. Was das Duo bei seinen Nachforschungen aufdeckt, verschlägt nicht nur dem abgebrühten Cotton die Sprache: Der Feind lauert dort, wo er ihn am wenigsten erwartet hätte.