Ex-Kanzler Schröder intervenierte direkt bei Erdogan, um Menschenrechtler Steudtner freizubekommen

Archivbild von 2006: Altkanzler Schröder und Erdogan | POOL New / Reuters

Gerhard Schröder ist in Geheimmission unterwegs gewesen, um den in der Türkei inhaftierten Menschenrechtler Peter Steudtner sowie die beiden Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu freizubekommen. Wie sich am späten Mittwochabend gezeigt hat: Zumindest im Fall von Steudtner erfolgreich.

Nur ein enger Kreis, darunter Außenminister Sigmar Gabriel und Kanzlerin Angela Merkel, waren in den Plan eingeweiht, wie "Spiegel Online" und das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichten.

"Ich bin Gerhard Schröder sehr dankbar für seine Vermittlung", sagte Gabriel. "Es ist ein erstes Zeichen der Entspannung, denn die türkische Regierung hat alle Zusagen eingehalten. Nun müssen wir weiter an der Freilassung der anderen Inhaftierten arbeiten."

Schröder hatte sich den Berichten zufolge bereits seit Monaten intensiv um eine Lösung im deutsch-türkischen Konflikt bemüht. Dabei traf er sich auch mit dem türkischen Präsidenten Reccep Tayyip Erdogan. Beide sollen vereinbart haben, dass nun Gabriel und sein türkischer Amtskollege weiter an einer Lösung arbeiten.