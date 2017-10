Mandy Moore hat ihren Verlobten über Instagram kennengelernt

Natürlich kann das Internet auch Gefahren bergen, es gibt aber auch unendlich viele schöne Seiten. Das durfte auch Mandy Moore (33, "This Is Us") feststellen. Denn dank Instagram lernte sie ihren heutigen Verlobten Taylor Goldsmith, den Frontmann der Band Dawes ("When My Time Comes"), kennen.

"Ich habe ein Bild von ihrem Album gemacht und es auf Instagram gepostet", erzählt Moore dem US-Magazin "People". Goldsmith sah das Ganze, schickte ihr eine Nachricht und kurz darauf begannen die beiden sich E-Mails zu schicken. "Dann sind wir auf ein Date gegangen und der Rest ist Geschichte. Danke Instagram, dass ihr mir geholfen habt, meinen Verlobten zu treffen!"

Beziehung auf Distanz

Oft können die beiden nicht am gleichen Ort sein - er ist viel auf Tour, sie dreht in Los Angeles. Da kommen auch weitere technische Helferlein gelegen. "Wir haben Stunden damit verbracht, uns via FaceTime zu unterhalten", erzählt sie weiter. "Wir haben uns verliebt, bevor wir überhaupt richtig Händchen gehalten, uns geküsst oder sonst irgendwas gemacht haben. Es war großartig."