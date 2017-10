Eleganz in Schwarz: Paris Hilton

Paris Hilton (36, "Stars Are Blind") präsentierte sich bei einer Benefiz-Veranstaltung für den gemeinnützigen "Make-A-Wish"-Verein ganz in Schwarz. Das lange Dress des aufstrebenden Designers Christian Cowan sah auf den ersten Blick zwar schlicht aus, offenbarte aber bei genauerem Hinsehen einige Details, wie die dezenten Beinschlitze, den eingearbeiteten weißen Hemdkragen und das mit Spitzen versehene kleine Cape, das ihre Schultern umspielte.

Um dem Look etwas mehr Glamour zu verleihen, setzte die Hotelerbin auf viel Bling-Bling in Form von Diamant-Ohringen, dem passenden Armband und einem großen Ring. Um dem Schmuck nicht die Show zu stehlen, hielt sich die 36-Jährige beim Make-up zurück und beließ es bei einem natürlichen Look. Ihre lange Mähne trug sie offen. Nicht das einzige Kleid, in das Hilton an diesem Abend schlüpfte. Später schritt sie nämlich ganz in Rosa in einem weiteren Cowan-Kleid über den Catwalk.

