Khloé Kardashian hält ihre Diät während der Schwangerschaft bei

Gibt es etwa einen kleinen Basketballspieler für Khloé Kardashian (33) und NBA-Profi Tristan Thompson (26)? Wie in der neuesten Ausgabe der "Us Weekly" berichtet wird, erwarten die beiden einen Sohn. Das sollen mehrere Quellen dem US-Magazin bestätigt haben. Die erste Schwangerschaft für den 33-jährigen "Keeping Up With the Kardashians"-Star wurde im September publik.

Seitdem Khloé erfahren hat, dass sie ein Baby bekommen wird, versuche sie ihren gesunden Lebensstil beizubehalten. Aber sie sei nun "hungriger als je zuvor ", erzählt ein Insider dem Magazin. Um mit ihrer Diät trotzdem noch Schritthalten zu können, soll sich die werdende Mutter für" kleinere Mahlzeiten den ganzen Tag hindurch" entschieden haben, heißt es weiter.

Hier können Sie sehen, wie bei "Keeping Up With the Kardashians" alles begann

Sie macht weiterhin ihre Fitnessübungen

Kardashian, die sich am 9. Oktober zuletzt einem medizinischen Check-up bei Spezialisten im Cedars-Sinai Medical Center unterzogen habe, halte sich auch weiterhin strikt an ihren Fitness-Plan, so der Insider. Jedoch mache sie nun mehr für ihr Herz und "weniger intensive" Trainings.

Auch ihre Beziehung zu Thompson schreite gut voran. Eine Hochzeit sei nicht auszuschließen, so der Eingeweihte. "Sie warten nur auf den richtigen Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu machen. Khloé will nichts überstürzen." Das Baby wird für Anfang 2018 erwartet.